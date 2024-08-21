Венгрия рассматривает заявки на рабочие визы от граждан России и Белоруссии

Венгрия сообщила Еврокомиссии о получении 27 заявок на льготные рабочие визы от граждан России и шести от белорусов, из которых пока одобрены пять и две соответственно.

В среду венгерское правительство отправило Еврокомиссии ответное письмо, в котором объяснило включение россиян и белорусов в программу "Национальной карты" — двухлетней льготной рабочей визы.

Согласно информации, предоставленной газетой Magyar Nemzet, письмо, подписанное министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером, уточняет, что после расширения программы в июле было получено всего 33 заявки. На текущий момент разрешения выданы только семи заявителям.

Из общего числа претендентов 27 — россияне, а шесть — белорусы. В письме также подчеркивается, что оставшиеся заявки находятся на стадии рассмотрения. В правительстве не ожидают значительного увеличения количества заявок на программу "Национальная карта" по сравнению с количеством ранее поданных заявлений на вид на жительство.

Также отмечается, что менее 1% проживающих в ЕС граждан России и Белоруссии выбрали Венгрию своим местом жительства. Гораздо большее число проживает в таких странах, как Германия, Испания, Италия, Австрия, Чехия и Польша.

Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)