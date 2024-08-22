Венгрия сократит выдачу льготного жилья для беженцев с Украины

Венгрия уменьшила объем предоставления льготного жилья украинским беженцам. В городе Коч, расположенном на западе страны, уже выселили около сотни беженцев, утративших право на жилищную поддержку. В целом, изменения коснутся примерно трех четвертей украинских беженцев в Венгрии, сообщает портал 24. hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет.

Согласно новому закону, вступившему в силу в среду, право на субсидированное жилье теперь имеют только те, кто прибыл из "административных регионов Украины, непосредственно затронутых боевыми действиями". Список таких регионов будет обновляться ежемесячно. Украинские беженцы, уже проживающие в Венгрии, должны были до середины июля предоставить доказательства своего права на льготное жилье. В результате нового закона около сотни украинских беженцев были вынуждены покинуть свое временное жилье в городе Коч.

Газета Nepszava, ссылаясь на старшего юриста Венгерского Хельсинкского комитета Жолта Секереша, сообщила, что ужесточение правил затронуло около трех четвертей украинских беженцев, которые ранее получали субсидируемое жилье.

По данным 24. hu, в Венгрии 44 625 украинских беженцев имеют статус получивших убежище или подали заявки на его получение. В общей сложности в стране находятся от 60 до 62 тысяч приезжих из Украины, часть из которых остается в Венгрии с другим статусом.

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