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Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против переноса министерской встречи ЕС на Украину
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Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против переноса министерской встречи ЕС на Украину

На встрече министров иностранных дел стран ЕС было высказано предложение перенести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств в Украину, однако Венгрия выступает против этого, считая такой шаг неправильным.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Министр сообщил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил отменить неформальный совет министров иностранных дел в Будапеште из-за визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, предлагая провести встречу в Брюсселе. Сийярто охарактеризовал такое поведение как "детсадовское".

По его словам, некоторые участники обсуждения намеревались отомстить и предложили провести совет глав МИД на Украине.

Сийярто отметил, что для созыва заседания министров иностранных дел стран ЕС за пределами Союза требуется единогласие. Он подчеркнул, что, несмотря на то что Венгрия является одним из кандидатов, страна не согласна с этой идеей и не считает правильным проводить заседание вне границ ЕС.

При этом он добавил, что для Венгрии не имеет большого значения, состоится ли совет министров в Будапеште.

Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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