Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе о дискуссии вокруг места проведения заседания совета ЕС по иностранным делам. Польская сторона выступила с инициативой организовать встречу на территории Украины, однако это предложение не получило единогласной поддержки.
Согласно трансляции Польского телевидения, Сикорский отметил, что значительная часть обсуждения была посвящена вопросу локации предстоящего совета во время председательства Венгрии. Министр подчеркнул отсутствие консенсуса по данному вопросу.
Некоторые страны-участницы высказались против проведения неформального совета в Будапеште, предлагая взамен организовать официальное заседание в Брюсселе. В качестве компромиссного варианта польский министр предложил провести встречу на украинской территории, демонстрируя тем самым солидарность с Украиной.
Сикорский уточнил, что с логистической точки зрения оптимальным местом проведения мог бы стать Львов или другой город Западной Украины. Однако это предложение не нашло поддержки у венгерской стороны.
Польский дипломат также заявил о возможном снижении уровня участия своей страны в совете, если мероприятие все же состоится в Будапеште. При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и может быть вынесено единолично верховным представителем ЕС по иностранным делам.
Сикорский заверил, что Польша готова поддержать любое решение верховного представителя, оставляя за собой право определять уровень своего участия в зависимости от выбранного места проведения совета.
Фото: commons.wikimedia.orgТалер Тамас(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
ФРГ отказалась комментировать ФСБ раскрытие канала поставок взрывчатки в Россию
Министерство юстиции Германии отказалось комментировать обнаружение Федеральной службой безопасности (ФСБ) канала поставок взрывчатых веществ и детонаторов из Германии в Россию, сославшись на "конфиденциальность". Это ведомство ответило на запрос РИА Новости.
Армия Израиля обстреляла конвой ООН, направляющийся в Газу
Израильские силы обстреляли конвой ООН, направлявшийся в Газу в воскресенье, однако пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщил в соцсетях генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.