Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский сообщил журналистам в Брюсселе о дискуссии вокруг места проведения заседания совета ЕС по иностранным делам. Польская сторона выступила с инициативой организовать встречу на территории Украины, однако это предложение не получило единогласной поддержки.

Согласно трансляции Польского телевидения, Сикорский отметил, что значительная часть обсуждения была посвящена вопросу локации предстоящего совета во время председательства Венгрии. Министр подчеркнул отсутствие консенсуса по данному вопросу.

Некоторые страны-участницы высказались против проведения неформального совета в Будапеште, предлагая взамен организовать официальное заседание в Брюсселе. В качестве компромиссного варианта польский министр предложил провести встречу на украинской территории, демонстрируя тем самым солидарность с Украиной.

Сикорский уточнил, что с логистической точки зрения оптимальным местом проведения мог бы стать Львов или другой город Западной Украины. Однако это предложение не нашло поддержки у венгерской стороны.

Польский дипломат также заявил о возможном снижении уровня участия своей страны в совете, если мероприятие все же состоится в Будапеште. При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и может быть вынесено единолично верховным представителем ЕС по иностранным делам.

Сикорский заверил, что Польша готова поддержать любое решение верховного представителя, оставляя за собой право определять уровень своего участия в зависимости от выбранного места проведения совета.

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