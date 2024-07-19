Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости выразил понимание в отношении нового закона Грузии об иностранных агентах. По его мнению, это закономерная попытка страны ограничить внешнее вмешательство в свои внутренние дела.

Сийярто провел параллель с ситуацией в Венгрии, где оппозиция и связанные с ней СМИ получали значительное финансирование из-за рубежа, преимущественно из США. Он подчеркнул, что такое вмешательство нарушает суверенитет государства.

Венгерский министр отметил важность прозрачности в вопросах иностранного финансирования и выразил мнение, что стремление Грузии контролировать внешнее влияние вполне объяснимо. Он также добавил, что ни у кого, включая Европейский союз, нет оснований критиковать Грузию за принятие подобного закона.

14 мая грузинский парламент окончательно утвердил закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, назвав его "российским" и противоречащим конституции. Однако спикер парламента Шалва Папуашвили 3 июня подписал закон после отказа президента это сделать.

Папуашвили пояснил, что в течение 60 дней после подписания Министерство юстиции Грузии разработает необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. По истечении этого срока организации, получающие значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться и задекларировать свои финансы за 2023 год.

Принятие закона об иностранных агентах вызвало негативную реакцию на Западе. США и ЕС заявили о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз приостановил финансирование грузинского министерства обороны.

Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)﻿