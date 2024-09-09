Венгрия направит деньги Чаду за место военной помощи Украине

Венгерское правительство инициировало выделение 14 миллионов евро из Европейского фонда мира для укрепления оборонного потенциала Чада. Это предложение будет рассмотрено на совете постоянных представителей стран ЕС, который состоится 26 сентября, и Будапешт надеется на его одобрение.

Кроме того, в ходе двухдневного визита делегации из Чада, возглавляемой президентом Махаматом Деби, было подписано несколько соглашений, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, а также сотрудничества в области обороны и сельского хозяйства.

Сийярто также отметил, что для повышения эффективности дипломатического присутствия Венгрии в Нджамене было принято решение преобразовать представительство в посольство. Это позволит более успешно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках стратегического партнерства.

Европейский фонд мира, созданный Европейским Союзом в марте 2021 года, имеет целью повысить возможности предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. Общий объем фонда составляет около 5,7 миллиарда евро на период с 2021 по 2027 годы. Однако значительная часть этих средств уже зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС за военную помощь Украине.

Фото: commons.wikimedia.orgJorge Franganillo from Barcelona, Spain(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)