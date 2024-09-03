Венгрия сняла с обсуждения использование активов РФ

Венгрия, председательствующая в Совете Европейского Союза, исключила из повестки заседания постоянных представителей стран ЕС обсуждение вопроса о направлении доходов от замороженных российских активов на погашение и обслуживание кредитов, предназначенных для поддержки Украины. Это стало известно из документа, опубликованного накануне заседания.
Заседание представителей стран ЕС запланировано на среду. В обновленной повестке подчеркивается, что следующий пункт был удален: "Экономические и финансовые вопросы - использование чрезвычайных доходов от замороженных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями".
Тем не менее, на повестке дня остаются обсуждения предстоящего в октябре саммита Совета ЕС и стран Персидского залива, доклада о конкурентоспособности ЕС, а также мер по борьбе с сексуальным насилием над детьми. С июня и до конца 2024 года Венгрия возглавляет Совет ЕС, следуя принципу ротации. Однако в институтах ЕС Будапешт подвергается критике за свою независимую позицию по вопросам, связанным с Украиной и отношениями с Россией. Еврокомиссия, а также некоторые государства-члены ЕС, бойкотируют неформальные встречи министров, организуемые Венгрией в рамках ее председательства. Несмотря на это, Венгрия, как председатель, определяет повестку заседаний, включая встречи постоянных представителей.
Фото: commons.wikimedia.orgKat Dodd from Shropshire, UK( Creative Commons Attribution 2.0 Generic )
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