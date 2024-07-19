Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в беседе с представителями РИА Новости выразил позицию своей страны относительно ситуации в Украине.
По его словам, венгерское правительство не рассматривает военные действия как эффективный способ разрешения конфликта.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт видит единственный путь к урегулированию - дипломатические переговоры. Министр убежден, что только за столом переговоров можно достичь конструктивных результатов и найти взаимоприемлемое решение.
Эти заявления прозвучали во время пребывания венгерского дипломата в штаб-квартире ООН.
Сийярто также призвал все вовлеченные стороны перейти к конструктивному диалогу и выразил надежду на скорейшее прекращение огня.
Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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