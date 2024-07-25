Высказывающий критику в сторону Венгрии немецкий политик, являющийся членом Европейского парламента, Даниэль Фройнд сообщил о том, что ему отправили вредоносное письмо. По его предположениям, адресантом является Венгрия. Об этом он информировал американскую медиа-организацию Politico.

Как сообщил депутат Европарламента от партии "Зеленых" Даниэль Фройнд, за некоторое время до выборов в законодательный и представительный орган Европейского союза ему пришло письмо, которое было направлено на электронную почту парламента. В этом письме студентка украинского высшего учебного заведения КиМУ якобы попросила его предоставить небольшое сообщение для одной из её пар в университете о вероятности получения членства Украиной в международном экономико-политическом объединении ЕС. Как сообщил Даниэль Фройнд, к письму была прикреплена ссылка. Как оказалось, если бы немецкий политик кликнул по ней, то его устройство подверглось бы опасному программному обеспечению, предназначенному для причинения вреда устройству, системе, сети или данным. Однако Даниэлю Фройнду было отправлено уведомление об опасном содержании данной ссылки.

Как позже заявит немецкий политик, опасная программа, скорее всего, разработана технологической компанией Candiru из Тель-Авива, которая предлагает технологии наблюдения и кибершпионажа правительственным клиентам.

Даниэль Фройнд объяснил, что если бы не заблаговременное уведомление об опасности ссылки, за ним бы начали пристально следить. По словам политика, его смартфон всегда находится с ним. По этой причине наблюдение могло бы быть за каждым его шагом. Он также добавил, что не уверен на все сто процентов, что к этому письму причастна Венгрия, однако, по его мнению, это самый возможный вариант из всех остальных.

Фото: Flickr / Heinrich-Böll-Stiftung (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)