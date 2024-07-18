Глава МИД Венгрии Петер Сийярто связывает отказ некоторых стран присоединиться к неформальным встречам в Будапеште с плохим вкусом. По его убеждению, Венгрия предлагает радушный приём и уникальный опыт, который европейские чиновники могли бы испытать.
Однако, как подчеркнул Сийярто, если некоторые страны предпочитают воздержаться, то Венгрия бессильна изменить их решение. Напомним, что, согласно информации Bloomberg от 11 июля, министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия в неофициальных встречах в Венгрии в рамках ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом, включая планируемый на 28-29 августа неформальный саммит глав внешнеполитических ведомств ЕС.
Кроме того, 63 депутата Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС, ссылаясь на недавние поездки премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. Дополнительно, пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер объявил, что коллегия ЕК не посетит Венгрию, нарушая традицию, установленную в начале каждого председательства, которое началось 1 июля.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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