Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач через социальные сети.

Сийярто выразил несогласие с призывами Борреля к увеличению поставок вооружений Киеву и использованию западного оружия для нанесения ударов по территории России. Венгерский дипломат подверг критике уходящего с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам за его предложения, которые могут привести к эскалации конфликта.

Ранее Боррель заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может способствовать миротворческим усилиям. Он также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне недавних событий в Курской области.

Эти заявления вызвали резкую реакцию не только в Венгрии, но и в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобными высказываниями Запад фактически оправдывает преступные действия Киева.

Стоит отметить, что позиция Венгрии по украинскому вопросу уже привела к определенным последствиям в дипломатических кругах ЕС. Так, следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште, как планировалось ранее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подчеркивал независимость позиции своей страны в рамках ЕС. Он заявлял, что Венгрия продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, в том числе отказываясь от поставок оружия и финансовой помощи Украине.

