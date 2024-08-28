Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач через социальные сети.
Сийярто выразил несогласие с призывами Борреля к увеличению поставок вооружений Киеву и использованию западного оружия для нанесения ударов по территории России. Венгерский дипломат подверг критике уходящего с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам за его предложения, которые могут привести к эскалации конфликта.
Ранее Боррель заявлял, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может способствовать миротворческим усилиям. Он также обещал обсудить с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне недавних событий в Курской области.
Эти заявления вызвали резкую реакцию не только в Венгрии, но и в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобными высказываниями Запад фактически оправдывает преступные действия Киева.
Стоит отметить, что позиция Венгрии по украинскому вопросу уже привела к определенным последствиям в дипломатических кругах ЕС. Так, следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште, как планировалось ранее.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подчеркивал независимость позиции своей страны в рамках ЕС. Он заявлял, что Венгрия продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений, в том числе отказываясь от поставок оружия и финансовой помощи Украине.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State from United States (the image is in the public domain)
Дочь экс-кандидата Кеннеди-младшего Кик: отец отрезал голову киту
Воспоминания дочери Роберта Кеннеди-младшего о том, как он отрезал голову киту, завирусились в США. Как пишет Daily Beast, Кик Кеннеди рассказала об инциденте 1994 года, когда ей было шесть лет.
На Западе заявили об успехах России на фоне украинской авантюры
Джеффри Сакс, известный американский экономист, в недавнем интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился своим анализом текущей ситуации в зоне конфликта на Украине.
Росстат заявил о подорожании бензина
За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.
Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой
Певец Шаман ответил на вопрос о поддержании романтических отношений в своей семье.