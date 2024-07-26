Венгрия и Словакия лишились поставок нефти от ЛУКОЙЛа после остановки транзита через Украину. Будапешт рассматривает это как шантаж, связанный с позицией двух столиц по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Если проблема не будет решена, Венгрия прогнозирует дефицит топлива к осени. Украина использует остановку транзита российской нефти как средство давления на Венгрию и Словакию, считает глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Он подчеркнул, что необходимо найти решение до сентября, пока есть запасы.

Согласно мнению чиновника, Украина шантажирует Венгрию и Словакию, потому что они поддерживают мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Гуйяш отметил, что Украина ставит Венгрию в трудное положение, учитывая, что Киев импортирует большую часть электроэнергии из соседней страны и что в Венгрии проживают многие украинские беженцы. Однако Будапешт не собирается использовать эти обстоятельства для шантажа.

Венгрия и Словакия не получают нефть ЛУКОЙЛа с начала июля, после того как Киев расширил санкции против российской компании, запретив транзит нефти. Украинский "Нафтогаз" сообщил, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды.

Братислава и Будапешт обратились в Еврокомиссию и угрожают начать судебное разбирательство из-за ограничений на нефтетранзит. Однако, по данным источников Financial Times, в ЕС обе страны не нашли поддержки своей позиции.

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