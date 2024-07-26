Венгрия и Словакия лишились поставок нефти от ЛУКОЙЛа после остановки транзита через Украину. Будапешт рассматривает это как шантаж, связанный с позицией двух столиц по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Если проблема не будет решена, Венгрия прогнозирует дефицит топлива к осени. Украина использует остановку транзита российской нефти как средство давления на Венгрию и Словакию, считает глава офиса венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Он подчеркнул, что необходимо найти решение до сентября, пока есть запасы.
Согласно мнению чиновника, Украина шантажирует Венгрию и Словакию, потому что они поддерживают мирные переговоры между Москвой и Киевом.
Гуйяш отметил, что Украина ставит Венгрию в трудное положение, учитывая, что Киев импортирует большую часть электроэнергии из соседней страны и что в Венгрии проживают многие украинские беженцы. Однако Будапешт не собирается использовать эти обстоятельства для шантажа.
Венгрия и Словакия не получают нефть ЛУКОЙЛа с начала июля, после того как Киев расширил санкции против российской компании, запретив транзит нефти. Украинский "Нафтогаз" сообщил, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды.
Братислава и Будапешт обратились в Еврокомиссию и угрожают начать судебное разбирательство из-за ограничений на нефтетранзит. Однако, по данным источников Financial Times, в ЕС обе страны не нашли поддержки своей позиции.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jason Rogers (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Барак Обама был удивлен слухам о его неприязни с Камале Харрис
Барак Обама был удивлен слухами о неприязни к Камале Харрис, с которой знаком уже 20 лет. Хотя он еще не делал публичного заявления о поддержке ее кандидатуры, в ближайшее время он планирует это сделать.
AP: советник ОП Украины Подоляк выступил против переговоров с РФ
В офисе Зеленского считают, что Россия использует заморозку конфликта для исправления ошибок и модернизации армии.
В США выяснили, что препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии
Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали новый антибиотик из класса макролонов, который значительно затрудняет развитие устойчивости бактерий.
"Авто.ру": Kia Rio стала самым популярным подержанным автомобилем эконом-класса в России
Июньский анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил, что наибольшей популярностью в эконом-сегменте пользуется Kia Rio.