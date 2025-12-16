Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре
Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре
© navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:43

Танкер, нефть и Трамп: как одна сделка Chevron вскрыла нерв мировой политики

Венесуэльская нефть подешевела на фоне геополитического давления — эксперты

В начале декабря внимание мирового нефтяного рынка вновь оказалось приковано к Венесуэле. Американская корпорация Chevron неожиданно предложила крупным переработчикам нефть с южноамериканских месторождений по сниженной цене. Об этом сообщает издание "НефтьКапитал". Решение совпало по времени с инцидентом в Карибском море, где силы США задержали танкер, перевозивший венесуэльское сырьё.

Давление на экспорт Венесуэлы

По данным издания, 11 декабря Chevron реализовала партию венесуэльской нефти со скидкой. Сделка прошла спустя сутки после того, как американские военные захватили судно "Скиппер" недалеко от побережья Венесуэлы. Всего компания предложила около десяти партий различных сортов нефти, запланированных к отгрузке в январе следующего года. Снижение цен стало вынужденной мерой на фоне падения мировых котировок и усилившегося политического давления на Каракас.

Администрация Дональда Трампа в последние месяцы наращивает ограничения против нефтяного сектора Венесуэлы. Как отмечают аналитики, целью Вашингтона остаётся сокращение экспортных доходов, которые обеспечивают функционирование правительства Николаса Мадуро. "Мы наблюдаем очередной этап энергетического давления со стороны США", — отмечается в публикации "НефтьКапитал".

Реакция рынка и последствия

Захваченное судно "Скиппер" после задержания направилось в сторону Доминиканской Республики, а затем — к побережью США. По данным систем мониторинга, его прибытие может вызвать дополнительное снижение цен на рынке Мексиканского залива. Этот регион уже испытывает избыток предложения и конкуренцию между поставщиками, что усиливает давление на маржу переработчиков.

Эксперты указывают, что ситуация с Chevron иллюстрирует двойственность позиции США: с одной стороны, Вашингтон официально продолжает санкционную политику против Венесуэлы, а с другой — допускает сделки, выгодные американским компаниям. При этом сама Chevron старается сохранить баланс, демонстрируя готовность работать с венесуэльскими ресурсами, но на условиях, отвечающих интересам внутреннего рынка.

Возможные сценарии

По мнению аналитиков, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько Вашингтон готов ужесточить курс в отношении Каракаса. Любые новые ограничения на транспортировку нефти приведут к росту геополитических рисков и усилению волатильности на мировых площадках. Для Chevron это может означать необходимость искать новые логистические маршруты и контракты, позволяющие компенсировать возможные убытки.

Пока же компания стремится удержать позиции на американском рынке, используя ценовые уступки как инструмент сохранения конкурентоспособности. В этом контексте скидка на венесуэльскую нефть выглядит не столько вынужденным шагом, сколько прагматичным ответом на растущие вызовы энергетической политики США.

