Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© commons.wikimedia.org by Franciny Fernández "CHINI" is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:04

Десятки миллиардов под вопросом: США не спешат вкладываться в нефть Венесуэлы

Низкие цены делают добычу нефти в Венесуэле нерентабельной — аналитик Юшков

Американские компании не готовы вкладывать десятки миллиардов долларов в наращивание добычи венесуэльской нефти на фоне текущих цен на сырьё. Даже при смягчении санкционного режима экономическая логика таких инвестиций остаётся сомнительной, поскольку рост предложения способен ещё сильнее надавить на рынок. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на оценку отраслевого эксперта.

Экономика инвестиций и ценовой фактор

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, ключевым сдерживающим фактором для американского бизнеса остаётся стоимость нефти. При нынешних котировках проекты в Венесуэле несут высокий риск нерентабельности, даже несмотря на масштаб ресурсной базы страны.

"Американский сорт WTI ниже 60 долларов за баррель. Если сейчас будет новость о том, что Трамп либо выдает генеральные лицензии, либо вообще замораживает санкции против, цена уйдет еще ниже", — пояснил Игорь Юшков.

Он добавил, что дополнительное увеличение добычи только усилит давление на рынок, делая вложения экономически невыгодными.

Потенциал Венесуэлы и технологические ограничения

Ранее сообщалось, что интерес президента США Дональда Трампа к контролю над венесуэльской нефтью может создать для Соединённых Штатов дополнительные сложности. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако значительная их часть относится к категории сверхтяжёлых и трудноизвлекаемых.

Юшков отметил, что венесуэльская нефть хорошо подходит для производства нефтепродуктов, и многие американские нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями были адаптированы именно под это сырьё. Тем не менее технологическая сложность добычи и высокая капиталоёмкость проектов требуют масштабных и долгосрочных инвестиций.

Выжидательная стратегия компаний США

На этом фоне американские компании, по оценке аналитика, занимают осторожную позицию. Они стремятся зафиксировать участие в проектах и получить доли, но не торопятся с активным увеличением добычи. Такой подход позволяет сохранить опции на будущее без немедленных финансовых рисков.

Эксперт подчёркивает, что бизнес ожидает более благоприятной рыночной конъюнктуры. При более высоких ценах на нефть и стабильных условиях вложения в Венесуэле могли бы стать оправданными, однако в текущей ситуации компании предпочитают выжидать, избегая инвестиций, которые могут обернуться убытками.

