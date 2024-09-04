Министр коммуникаций, культуры и туризма Венесуэлы Фредди Няньес в своем Telegram-канале осудил действия США, которые направлены на запугивание журналистов, выполняющих важную информационную работу.

Он подчеркнул, что Венесуэла категорически отвергает диктаторские меры Вашингтона и выражает солидарность с коллективами российских медиагрупп, таких как "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly.

Вчера вечером министерство финансов США объявило о введении санкций против указанных медиагрупп и их топ-менеджеров, включая главного редактора Маргариту Симоньян. США безосновательно утверждают о якобы враждебном влиянии российских СМИ на президентские выборы в стране, однако российские власти неоднократно опровергали подобные заявления.

Фредди Няньес отметил, что политика санкций со стороны США является незаконной и свидетельствует о упадке их былой гегемонии.

Он подчеркнул, что эти преступные меры выходят за рамки экономических и направлены на ограничение глобальной свободы выражения мнений. Венесуэла решительно противостоит этому диктаторскому подходу США и поддерживает право на свободу информации и мнений.

США пытаются запугать и ограничить работу российских СМИ, таких как Sputnik и RT, которые занимаются ценной информационной работой. Однако, как отметил Фредди Няньес, преступные санкции не смогут заставить замолчать правду и подавить свободу выражения мнений.

Фото: commons. wikimedia. org/Wilmer Arias (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)