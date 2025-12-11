Туры в Латинскую Америку неожиданно рухнули в цене: Венесуэла срочно борется за туристов из РФ

После прекращения чартерной программы авиакомпании Nordwind в Венесуэлу условия для российских туристов неожиданно стали более выгодными, и, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), местный турбизнес начал предлагать значительные скидки. Решение венесуэльской стороны связано с падением загрузки после угроз президента США Дональда Трампа вторгнуться в страну, что заставило локальных представителей отрасли искать новые способы привлечения клиентов.

Скидки для российских туроператоров

По данным АТОР, льготные условия распространяются на российские компании, которые продолжают организовывать перелёты на рейсах национального перевозчика Conviasa. Размер скидок достигает 50%, что существенно меняет стоимость направления для туроператоров и их клиентов. Представители Fun & Sun уточняют, что специальные предложения поступают не только от авиакомпании, но и от гостиниц острова Маргарита, одного из главных туристических центров Венесуэлы.

Такая ценовая политика позволяет удерживать интерес россиян к направлению, несмотря на его неоднозначную репутацию и эпизодические перебои в деятельности отдельных перевозчиков. Для венесуэльской индустрии туризма это способ компенсировать потерю чартерного потока и стабилизировать загрузку в сезон.

Стоимость туров и ближайшие вылеты

В АТОР сообщили, что ближайший рейс Conviasa из Москвы запланирован на 22 декабря. Стоимость пакетных туров с перелётом и проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраками начинается от 219,6 тыс. рублей на двоих. Для тех, кто предпочитает расширенный сервис, доступны варианты "всё включено" — от 231,5 тыс. рублей за двухместное размещение.

Разница в цене остаётся небольшой, что может стать дополнительным стимулом выбирать более комфортное размещение. Несмотря на определённые риски и специфику направления, туроператоры фиксируют стабильный спрос, что отражает рост интереса к Латинской Америке как к экзотической, но при этом доступной альтернативе популярным зимним курортам.

Почему Венесуэла стала дешевле

Эксперты отмечают, что после отмены чартеров потребовалось быстрое решение для сохранения потока туристов, и скидки стали очевидным инструментом. На фоне геополитических заявлений и ограничений, которые повлияли на маршруты и интенсивность перелётов, венесуэльская сторона стремится удержать российский рынок за счёт максимально гибких условий.

Такая политика делает направление привлекательнее по цене, хотя не отменяет инфраструктурных особенностей страны. Туроператоры подчёркивают, что новые предложения дают туристам возможность оценить Латинскую Америку по более доступной стоимости, чем ещё несколько месяцев назад.