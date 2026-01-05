Туристы улетели — страна замерла: Венесуэла встретила кризис пустыми курортами

Вылет последнего рейса с россиянами из Венесуэлы совпал по времени с резким обострением ситуации в стране. Уже спустя сутки после отъезда туристов США начали операцию по захвату президента Николаса Мадуро, и происходящее лишь усилило ощущение тревоги, которое многие иностранцы почувствовали ещё до этих событий. О том, какой выглядит Венесуэла сегодня и как живут люди в условиях затянувшегося кризиса, рассказала россиянка в материале издания "МК".

Пустые курорты и ощущение запустения

Гипнотерапевт и психолог Александра Боровикова вместе с тремя детьми покинула Венесуэлу 2 января, а уже 3 января вернулась в Санкт-Петербург. Этот рейс, по её словам, стал последним перед арестом Николаса Мадуро. Семья провела 11 дней на острове Маргарита, который традиционно считается туристическим центром страны, однако увиденное оказалось неожиданным.

Александру поразили почти полностью пустые пляжи и отели. В гостинице, где жила её семья, находились только они и ещё одна семья, прилетевшая тем же рейсом. По словам знакомых, в другом отеле на тысячу номеров одновременно проживали всего 12 человек. При этом инфраструктура формально продолжала работать: персонал выходил на смены, лежаки и зонтики выставлялись, но туристов не было.

Страх, отменённые рейсы и изоляция

По словам Боровиковой, одна из главных причин отсутствия туристов — страх и транспортная изоляция. Многие авиакомпании отменили рейсы в Венесуэлу, особенно иностранные. В аэропортах, как она отмечает, на табло международных направлений остались лишь единичные рейсы на соседние острова, тогда как раньше список был значительно шире.

Иностранцы, по её наблюдениям, давно перестали рассматривать страну как безопасное направление. Американцы и европейцы, по её словам, давно сделали вывод о высоком уровне преступности и рисках, включая кражи даже из гостиничных сейфов. Такие истории, как утверждает россиянка, для Венесуэлы стали обыденностью.

Как живут местные жители

Александра сравнивает нынешнюю поездку с жизнью в Венесуэле 12 лет назад, когда её соседями были рыбаки. Быт простых семей, по её словам, всегда был крайне скромным: несколько поколений жили под одной крышей, готовили простую еду и подстраивали распорядок дня под жаркий климат. После полудня жизнь замирала, а вечера проходили в молчаливом созерцании.

По её наблюдениям, венесуэльцы остаются нетребовательными к условиям жизни. Им достаточно моря, закатов и ощущения покоя, даже если экономическая ситуация ухудшается. Однако отсутствие туристов серьёзно бьёт по тем, кто десятилетиями зарабатывал на курортной сфере и сегодня фактически лишён доходов.

Вопрос безопасности

Россиянка подчёркивает, что уровень опасности в стране всегда был высоким, но сейчас, по её ощущениям, ситуация стала ещё хуже. Именно поэтому семья выбрала остров Маргарита и пляж Эль-Яке, который считается одним из самых безопасных мест в Венесуэле. Там, по её словам, по вечерам можно спокойно гулять, даже не опасаясь за украшения.

При этом поездку в Каракас она считает крайне рискованной. По её оценке, в столице сохраняется реальная угроза ограблений и насилия, что делает её небезопасной даже для кратковременного пребывания.