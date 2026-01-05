Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Отдых в Венесуэле
Отдых в Венесуэле
© commons.wikimedia.org by Enzo861 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:04

Туристы улетели — страна замерла: Венесуэла встретила кризис пустыми курортами

Туристка фиксирует пустые отели на острове Маргарита — психолог Боровикова

Вылет последнего рейса с россиянами из Венесуэлы совпал по времени с резким обострением ситуации в стране. Уже спустя сутки после отъезда туристов США начали операцию по захвату президента Николаса Мадуро, и происходящее лишь усилило ощущение тревоги, которое многие иностранцы почувствовали ещё до этих событий. О том, какой выглядит Венесуэла сегодня и как живут люди в условиях затянувшегося кризиса, рассказала россиянка в материале издания "МК".

Пустые курорты и ощущение запустения

Гипнотерапевт и психолог Александра Боровикова вместе с тремя детьми покинула Венесуэлу 2 января, а уже 3 января вернулась в Санкт-Петербург. Этот рейс, по её словам, стал последним перед арестом Николаса Мадуро. Семья провела 11 дней на острове Маргарита, который традиционно считается туристическим центром страны, однако увиденное оказалось неожиданным.

Александру поразили почти полностью пустые пляжи и отели. В гостинице, где жила её семья, находились только они и ещё одна семья, прилетевшая тем же рейсом. По словам знакомых, в другом отеле на тысячу номеров одновременно проживали всего 12 человек. При этом инфраструктура формально продолжала работать: персонал выходил на смены, лежаки и зонтики выставлялись, но туристов не было.

Страх, отменённые рейсы и изоляция

По словам Боровиковой, одна из главных причин отсутствия туристов — страх и транспортная изоляция. Многие авиакомпании отменили рейсы в Венесуэлу, особенно иностранные. В аэропортах, как она отмечает, на табло международных направлений остались лишь единичные рейсы на соседние острова, тогда как раньше список был значительно шире.

Иностранцы, по её наблюдениям, давно перестали рассматривать страну как безопасное направление. Американцы и европейцы, по её словам, давно сделали вывод о высоком уровне преступности и рисках, включая кражи даже из гостиничных сейфов. Такие истории, как утверждает россиянка, для Венесуэлы стали обыденностью.

Как живут местные жители

Александра сравнивает нынешнюю поездку с жизнью в Венесуэле 12 лет назад, когда её соседями были рыбаки. Быт простых семей, по её словам, всегда был крайне скромным: несколько поколений жили под одной крышей, готовили простую еду и подстраивали распорядок дня под жаркий климат. После полудня жизнь замирала, а вечера проходили в молчаливом созерцании.

По её наблюдениям, венесуэльцы остаются нетребовательными к условиям жизни. Им достаточно моря, закатов и ощущения покоя, даже если экономическая ситуация ухудшается. Однако отсутствие туристов серьёзно бьёт по тем, кто десятилетиями зарабатывал на курортной сфере и сегодня фактически лишён доходов.

Вопрос безопасности

Россиянка подчёркивает, что уровень опасности в стране всегда был высоким, но сейчас, по её ощущениям, ситуация стала ещё хуже. Именно поэтому семья выбрала остров Маргарита и пляж Эль-Яке, который считается одним из самых безопасных мест в Венесуэле. Там, по её словам, по вечерам можно спокойно гулять, даже не опасаясь за украшения.

При этом поездку в Каракас она считает крайне рискованной. По её оценке, в столице сохраняется реальная угроза ограблений и насилия, что делает её небезопасной даже для кратковременного пребывания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром вчера в 22:13
От колониальной эпохи до современных чудес: что привлекает туристов в Картахене

Интригующее путешествие в Колумбию: что скрывают города Богота и Медельин? Чем манит Карибское побережье? Откройте страну контрастов вместе с нами!

Читать полностью » Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды вчера в 14:50
Этот город в Таиланде легко пропустить — и именно там страна раскрывается по-настоящему

Чиангмай называют культурной столицей Таиланда. Город без моря, но с историей, мягким климатом и спокойным ритмом жизни вдали от курортов.

Читать полностью » Под Сианем обнаружен древний мегаполис, связанный с Цинь Шихуанди - ТурПром вчера в 10:13
Археологическая тайна Китая: как забытый мегаполис императора раскрывает скрытые грани цивилизации

Археологи обнаружили огромный «запретный город» эпохи Цинь! Находка сопоставима со столицей и меняет взгляд на историю Китая и структуру империи.

Читать полностью » Район Земун в Белграде сохраняет уникальную архитектуру австрийского периода — гиды вчера в 2:45
Этот район Белграда легко пропустить — и именно поэтому он запоминается сильнее всего

Земун — район Белграда, где австрийское прошлое, дунайская набережная и зимняя атмосфера создают совсем другой образ города.

Читать полностью » Турпоток на горнолыжные курорты РФ вырастет минимум на 10% — глава комитета Госдумы Тарбаев 03.01.2026 в 21:44
8,3 миллиона уже было — дальше больше: горы становятся главным зимним направлением

Российские горнолыжные курорты ожидают рост турпотока не менее чем на 10% в сезон каникул. Самым востребованным месяцем остаётся январь.

Читать полностью » Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын 03.01.2026 в 21:37
Деньги исчезают прямо из номера: где российские туристы чаще всего остаются без наличных

Российским туристам всё чаще приходится сталкиваться с кражами за границей. Юрист объяснил, где хранить наличные и что делать при пропаже денег.

Читать полностью » Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных инфекциях в тропических странах 03.01.2026 в 21:33
Лёд в напитке и открытая кожа — риск вдвойне: как туристы сами открывают путь инфекциям

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения опасными инфекциями в тропических странах и напомнил о мерах защиты и вакцинации.

Читать полностью » В Таиланде вас встретит не только море, но и запахи, к которым нужно привыкнуть - ТурПром 03.01.2026 в 21:12
Улица без фильтра: неожиданные сюрпризы тайских городов для путешественников

Таиланд манит морем и экзотикой, но первые часы в стране часто ломают ожидания. Запахи, еда и жара становятся неожиданным испытанием для туристов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Перенесённый грипп не защищает от нового заражения — доцент Коновалов
Авто и мото
Новые автомобили в России дорожают из-за утильсбора — глава группы Шкуматов
Мир
Вашингтон рассматривает Мексику как новую цель влияния — аналитики
Мир
США заявляют о необходимости контроля над Гренландией — сенатор Пушков
Спорт и фитнес
Утренняя пробежка улучшает сон, настроение и продуктивность — тренеры
Общество
Аварии в сфере ЖКХ снизились на 40% в праздники — глава Минстроя Файзуллин
Авто и мото
Мигание дальним светом предупреждает водителей об опасности на дороге — naavtotrasse.ru
Еда
Торт "Мадлен" не требует многодневной выдержки и готов к подаче в день приготовления — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet