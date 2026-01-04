Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Николас Мадуро
Николас Мадуро
© commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr is licensed under CC BY 3.0 BR
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:50

Ультиматум сорвался — началась сила: Венесуэла и США перешли опасную черту

Власти Венесуэлы требуют доказательств жизни Мадуро — The New York Times

Конец 2025 года ознаменовался резким обострением ситуации вокруг Венесуэлы и прямым противостоянием Каракаса и Вашингтона. Попытка США добиться смены власти ультимативным способом не дала результата, а последующие события переросли в силовую фазу с человеческими жертвами и противоречивыми заявлениями сторон. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на публикацию газеты The New York Times.

Отклонённый ультиматум и переговоры

По данным New York Times, президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отказался принять ультиматум американского президента Дональда Трампа. От него требовалось покинуть пост главы государства и отправиться в изгнание в Турцию. Источники издания в США и Венесуэле утверждают, что соответствующие предложения обсуждались в рамках закрытых переговоров с участием посредников.

"Мадуро в конце декабря отклонил ультиматум президента Трампа, по которому от него требовалось оставить пост и отправиться в изгнание в Турцию", — говорится в публикации The New York Times.

После отказа Каракаса диалог фактически зашёл в тупик, а дальнейшие действия сторон стали носить всё более жёсткий характер.

Возможная замена и интересы США

Издание отмечает, что за несколько недель до этих событий американские чиновники рассматривали вице-президента Венесуэлы Делси Родригес как возможную временную замену Мадуро. По словам источников, участвовавших в обсуждениях, посредники убеждали администрацию Трампа в том, что Родригес готова защищать и поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор страны.

Один из собеседников New York Times заявил, что в Вашингтоне считают возможным выстроить с Родригес более профессиональные рабочие отношения, чем с действующим президентом. При этом официальных подтверждений таких договорённостей ни одна из сторон не предоставляла, а власти Венесуэлы публично подобные планы не комментировали.

Удар по Каракасу и противоречивые заявления

В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и утверждали, что операция проводилась бойцами элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника написала, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, включая военных и мирных жителей.

Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали подтверждения того, что он жив. Позднее Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ также транслировали прибытие в штат Нью-Йорк самолёта, с которого в сопровождении десятков силовиков вывели людей, предположительно, Мадуро и его жену.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

США провели кибератаку на энергосистему Каракаса — The New York Times сегодня в 13:18
Свет выключили раньше, чем загудели двигатели — кибератака на энергосистему могла открыть путь для ударов

NYT сообщает о кибератаке на энергосистему Каракаса: отключение света, по версии источника, стало прикрытием для масштабной операции США.

Читать полностью » В Берлине из-за пожара на кабельном мосте без света остались 50 тысяч домов вчера в 21:52
Кабели вспыхнули — город отключился: в Берлине ищут причину блэкаута

В Берлине около 50 тысяч домохозяйств остались без света после возгорания кабельного моста. Полиция не исключает поджог.

Читать полностью » Похищение лидеров государств разрушает систему правил — обозреватель FT Рахман вчера в 21:17
Похищение главы государства как норма: мир столкнулся с опасным прецедентом

Британский обозреватель усомнился в логике международного права после заявлений о захвате президента Венесуэлы и указал на двойные стандарты.

Читать полностью » Операцию США в Венесуэле назвали ударом по суверенной стране — Сергей Миронов вчера в 14:45
Вмешательство выглядит привычной схемой — но каждый раз ведёт к эскалации: в России осудили операцию США в Каракасе

Заявление Миронова о военной операции США в Венесуэле прозвучало жёстко: он призвал Трампа прекратить курс на новые войны.

Читать полностью » Трамп отказался раскрывать дальнейшие планы США по Венесуэле — The New York Times вчера в 14:45
Когда президент отвечает обещанием: Трамп свёл реакцию на Венесуэлу к фразе про пресс-конференцию

Трамп дал 50-секундное интервью после заявления о захвате Мадуро, но ушёл от ключевых вопросов и перенёс ответы на пресс-конференцию.

Читать полностью » Посольство США призвало американцев отказаться от поездок в Венесуэлу — ТАСС вчера в 11:28
Формулировки стали жёстче без пояснений: посольство США опубликовало прямой призыв не посещать Венесуэлу

Посольство США сделало жёсткое заявление по Венесуэле и призвало американцев отказаться от поездок. Что стоит за этой формулировкой?

Читать полностью » В Каракасе вновь прогремели взрывы в нескольких районах города — NBC News вчера в 11:28
Ночь в столице перестала быть обычной — взрывы в Каракасе продолжаются, в небе заметили девять вертолётов

После взрывов в Каракасе над городом заметили не менее девяти вертолетов, а в воздухе слышны самолеты — напряжение не спадает.

Читать полностью » Опасные инциденты со спутниками отметили в ООН — миссия КНР 02.01.2026 в 16:50
Орбита трещит по швам: массовый запуск спутников поставил под угрозу безопасность в космосе

Китай на площадке ООН заявил о рисках, связанных с коммерческими спутниками, и призвал выработать глобальные правила для безопасности в космосе.

Читать полностью »

Новости
Мир
США допускают полномасштабную военную операцию в Венесуэле — министр Хегсет
Мир
Удар США по Венесуэле называют сфабрикованным предлогом — подполковник Дэвис
Авто и мото
Маловязкое масло снижает потери при холодном запуске, но подходит не всем моторам — автоэксперты
Туризм
Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды
Экономика
Запасы газа во французских ПХГ снижаются до 59,1% — Gas Infrastructure Europe
Недвижимость
Рассрочка при покупке жилья не требует запрета — депутат Аксаков
Экономика
Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet