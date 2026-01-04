Ультиматум сорвался — началась сила: Венесуэла и США перешли опасную черту

Конец 2025 года ознаменовался резким обострением ситуации вокруг Венесуэлы и прямым противостоянием Каракаса и Вашингтона. Попытка США добиться смены власти ультимативным способом не дала результата, а последующие события переросли в силовую фазу с человеческими жертвами и противоречивыми заявлениями сторон. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на публикацию газеты The New York Times.

Отклонённый ультиматум и переговоры

По данным New York Times, президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце декабря 2025 года отказался принять ультиматум американского президента Дональда Трампа. От него требовалось покинуть пост главы государства и отправиться в изгнание в Турцию. Источники издания в США и Венесуэле утверждают, что соответствующие предложения обсуждались в рамках закрытых переговоров с участием посредников.

"Мадуро в конце декабря отклонил ультиматум президента Трампа, по которому от него требовалось оставить пост и отправиться в изгнание в Турцию", — говорится в публикации The New York Times.

После отказа Каракаса диалог фактически зашёл в тупик, а дальнейшие действия сторон стали носить всё более жёсткий характер.

Возможная замена и интересы США

Издание отмечает, что за несколько недель до этих событий американские чиновники рассматривали вице-президента Венесуэлы Делси Родригес как возможную временную замену Мадуро. По словам источников, участвовавших в обсуждениях, посредники убеждали администрацию Трампа в том, что Родригес готова защищать и поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор страны.

Один из собеседников New York Times заявил, что в Вашингтоне считают возможным выстроить с Родригес более профессиональные рабочие отношения, чем с действующим президентом. При этом официальных подтверждений таких договорённостей ни одна из сторон не предоставляла, а власти Венесуэлы публично подобные планы не комментировали.

Удар по Каракасу и противоречивые заявления

В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и утверждали, что операция проводилась бойцами элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника написала, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, включая военных и мирных жителей.

Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали подтверждения того, что он жив. Позднее Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ также транслировали прибытие в штат Нью-Йорк самолёта, с которого в сопровождении десятков силовиков вывели людей, предположительно, Мадуро и его жену.