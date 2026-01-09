Январь стал точкой отсчёта: в США намекнули на неожиданную развязку в Венесуэле

Заявления из Вашингтона о будущем Венесуэлы вновь прозвучали в оптимистичном ключе на фоне недавних силовых действий США. Представители Белого дома дали понять, что дальнейшее развитие событий может оказаться неожиданно быстрым. Об этом сообщил телеканал CBS.

Заявление Белого дома перед встречей с нефтяниками

Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о скорых позитивных изменениях в Венесуэле накануне встречи президента США Дональда Трампа с руководителями нефтяных компаний. Переговоры должны пройти в пятницу с участием топ-менеджеров 17 американских нефтекомпаний.

"Думаю, вы будете очень приятно удивлены, как быстро события развиваются в положительном ключе", — сказал Кевин Хассет, комментируя предстоящую встречу по венесуэльской тематике.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения энергетической политики и дальнейших шагов США в регионе.

Контекст недавних событий

Телеканал CBS ранее сообщил, что Дональд Трамп и члены его кабинета намерены обсудить ситуацию в Венесуэле именно с представителями нефтяной отрасли.

Обсуждение проходит спустя несколько дней после резкого обострения ситуации. 3 января Соединённые Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

Позиция США и ответ Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и Силия Флорес предстанут перед американским судом. По версии Вашингтона, они якобы были причастны к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Соединённых Штатов. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.