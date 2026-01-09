Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© commons.wikimedia.org by Franciny Fernández "CHINI" is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

Январь стал точкой отсчёта: в США намекнули на неожиданную развязку в Венесуэле

Белый дом заявил о скорых позитивных изменениях в Венесуэле — CBS

Заявления из Вашингтона о будущем Венесуэлы вновь прозвучали в оптимистичном ключе на фоне недавних силовых действий США. Представители Белого дома дали понять, что дальнейшее развитие событий может оказаться неожиданно быстрым. Об этом сообщил телеканал CBS.

Заявление Белого дома перед встречей с нефтяниками

Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о скорых позитивных изменениях в Венесуэле накануне встречи президента США Дональда Трампа с руководителями нефтяных компаний. Переговоры должны пройти в пятницу с участием топ-менеджеров 17 американских нефтекомпаний.

"Думаю, вы будете очень приятно удивлены, как быстро события развиваются в положительном ключе", — сказал Кевин Хассет, комментируя предстоящую встречу по венесуэльской тематике.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения энергетической политики и дальнейших шагов США в регионе.

Контекст недавних событий

Телеканал CBS ранее сообщил, что Дональд Трамп и члены его кабинета намерены обсудить ситуацию в Венесуэле именно с представителями нефтяной отрасли.

Обсуждение проходит спустя несколько дней после резкого обострения ситуации. 3 января Соединённые Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

Позиция США и ответ Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и Силия Флорес предстанут перед американским судом. По версии Вашингтона, они якобы были причастны к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Соединённых Штатов. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ США от международного права меняет мировую систему — сенатор Клишас сегодня в 13:38
Глобальный порядок без правил: отказ от международного права меняет баланс сил

Высказывания Дональда Трампа о ненужности международного права вызвали резкую реакцию в России и поставили вопрос о будущем мировой правовой системы.

Читать полностью » В Европе обсуждают жёсткие меры против политики США — политолог Дудаков сегодня в 13:28
НАТО под угрозой раскола: кризис вокруг Гренландии меняет правила игры

Кризис вокруг Гренландии заставляет Европу обсуждать жесткие сценарии противостояния с США — от торговых войн до военного сдерживания.

Читать полностью » Во Франции из-за циклона сегодня в 13:26
Франция погрузилась во тьму быстрее, чем ожидали: последствия непогоды поражают масштабом

Циклон "Горетти" оставил без электричества сотни тысяч домов во Франции, сильнее всего ударив по северо-западным регионам.

Читать полностью » Владимир Зеленский и его окружение полностью коррумпированы — экс-советник Трампа Флинн сегодня в 13:14
Бывший сотрудник Белого дома сорвал маску с Зеленского: вокруг Украины прозвучала неудобная правда

Экс-советник Трампа выступил с жёсткими обвинениями в адрес украинских властей, поставив под сомнение оправданность поддержки Киева.

Читать полностью » Шторм нарушил электроснабжение на юго-западе Англии — Times сегодня в 12:15
Ветер сорвал провода, города — в отключке: Горетти ударил по инфраструктуре Англии

Циклон Горетти оставил без света десятки тысяч домов в Великобритании. Больше всего пострадал юго-запад Англии, где вводили красный уровень опасности.

Читать полностью » Лишь 15% немцев считают США надёжным партнёром — опрос ARD сегодня в 10:31
Доверие немцев к США измерили в процентах — и результат удивил даже скептиков в Европе

Опрос в Германии показал рекордное падение доверия к США: общественное мнение резко изменилось после внешнеполитических шагов Вашингтона.

Читать полностью » Евросоюз не имеет инструментов для защиты Гренландии от США — депутат Европарламента Мариани сегодня в 10:20
Решения принимаются не здесь: Гренландия вскрыла скрытую слабость ЕС

В Европарламенте заявили, что ЕС не имеет реальных рычагов влияния в случае возможного захвата Гренландии США и зависит от Вашингтона.

Читать полностью » Трамп допустил мотив мести Рубио в операции США в Венесуэле — Fox News сегодня в 9:50
Трамп неожиданно намекнул на истинный мотив операции в Венесуэле

Трамп допустил, что операция США в Венесуэле могла иметь личную подоплёку, связав её с вопросами Кубы и ролью госсекретаря.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Запуск двигателя с включенной печкой сажает аккумулятор — автоэксперт
Экономика
Экономика Молдавии может столкнуться с валютным кризисом в 2026 году — экс-глава Гагаузии Влах
Еда
Повара добавляют обжаренный лук для сочности котлет — кулинары
Садоводство
Растения с декоративной листвой сохраняют привлекательность круглый год — садоводы
Дом
Продуманное зонирование упрощает использование ванной — дизайнеры
Красота и здоровье
Новый вирус от летучих мышей вызвал тяжёлые симптомы — врачи
Питомцы
Кошкам вредны прогулки на шлейке — зоологи
Наука
Парадокс планктона объяснили метаболическими цепочками — ученые
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet