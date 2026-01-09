Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© commons.wikimedia.org by Stefaniegbh is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:50

Трамп неожиданно намекнул на истинный мотив операции в Венесуэле

Трамп допустил мотив мести Рубио в операции США в Венесуэле — Fox News

Заявления о мотивах военной операции США в Венесуэле получили неожиданное продолжение в публичном поле. Президент США допустил, что действия Вашингтона могли быть продиктованы не только стратегическими соображениями, но и личным фактором внутри американской администрации. Об этом стало известно из интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Интервью на Fox News и вопрос о Кубе

Во время беседы с ведущим Fox News Шоном Хэннити Дональд Трамп затронул тему зависимости Кубы от Венесуэлы. В разговоре он заявил, что Гавана, по его мнению, в значительной степени опирается на Каракас как в финансовом плане, так и в вопросах поставок нефти.

После этого Хэннити задал уточняющий вопрос, предположив, что операция США в Венесуэле могла носить характер своеобразной "мести" со стороны госсекретаря Марко Рубио, являющегося потомком кубинских иммигрантов. На это Трамп ответил кратко и без пояснений.

"Может быть, была", — сказал президент Трамп.

Позиция Трампа

Заявление президента не сопровождалось дополнительными комментариями о роли госсекретаря в принятии решений. При этом Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты, по его словам, заинтересованы в том, чтобы помочь Кубе, несмотря на сложные отношения между странами.

Контекст операции в Венесуэле

Соединённые Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Дональд Трамп ранее заявил, что они предстанут перед американским судом.

По утверждению президента США, Мадуро и Флорес якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Соединённых Штатов. Эти обвинения стали официальным обоснованием действий американской стороны.

Судебное разбирательство в Нью-Йорке

В ходе заседания суда в Нью-Йорке Николас Мадуро и Силия Флорес заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция сегодня в 3:51
Зловещая коллекция останков: мужчина обвинён в осквернении могил и похищении тел в Филадельфии

В США мужчину обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища. В его доме обнаружены более 100 фрагментов скелетов.

Читать полностью » Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы сегодня в 3:51
Зеленский уходит, но кто возглавит Украину? Эксперт раскрывает роль внешних сил в выборе нового лидера

Рэй Макговерн предсказывает, что Зеленского скоро заменит новый лидер Украины, но реальной власти у него не будет из-за финансовых и военных проблем.

Читать полностью » Жители Рудно зафиксировали падение давления газа в системе — депутат Зинкевич сегодня в 2:45
Газ есть формально: в Рудно давление упало так, что техника перестала работать

В селе Рудно под Львовом жители сообщают о резком падении давления газа: плиты едва горят, котлы гаснут и не запускаются.

Читать полностью » Резолюцию об ограничении военных полномочий президента США одобрили в сенате вчера в 21:01
Военные решения больше не единоличные — сенат США изменил правила игры

Сенат поддержал ограничение военных полномочий президента США, но судьба резолюции зависит от дальнейших шагов Конгресса и решения самого Трампа.

Читать полностью » Вашингтон нарушает условия торгового соглашения с ЕС — глава комитета Ланге вчера в 20:50
Сделка трещит по швам: в Европарламенте заговорили о заморозке торговли с США

В Европарламенте заговорили о заморозке торговой сделки с США. Причиной стали пошлины, политические претензии и сомнения в надёжности Вашингтона.

Читать полностью » США включили Кубу в список враждебных государств — политолог Блохин вчера в 18:48
После Венесуэлы — кто следующий: в США обсуждают новые точки давления

После событий в Венесуэле эксперты обсуждают, какие страны могут оказаться следующими в фокусе США и почему Куба остаётся спорным вариантом.

Читать полностью » Венгрия заявила о рисках для ЕС из-за мирного плана Украины — КП вчера в 18:31
Мир на бумаге, счёт — Европе: Будапешт назвал условия Киева нереалистичными

В Венгрии раскритиковали украинский "мирный план", указав на его высокую стоимость и риски для Евросоюза.

Читать полностью » США вышли из Зеленого климатического фонда ООН — Минфин США вчера в 18:26
Вашингтон принял радикальное решение: США сделали шаг назад от глобальных обязательств

Вашингтон объявил о немедленном выходе из Зеленого климатического фонда ООН, связав решение с пересмотром международной климатической политики.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Таиланд возглавил зарубежные бронирования россиян в январе — OneTwoTrip
Общество
Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты — президент НАПФ Беляков
Спорт и фитнес
Уборка снега сжигает до 550 ккал в час — тренер Бахтурина
Красота и здоровье
Касторовое масло снижает потерю влаги и сглаживает волосы — трихологи
Общество
Вложения в непонятные инструменты увеличивают риск потери средств — инверстор Ходченков
Наука
Южно-Атлантическая аномалия выросла почти вдвое с 2014 года — PEPI
Красота и здоровье
Короткая тренировка подавляет рост клеток колоректального рака — IJC
Наука
Ученые открыли новый вид птиц в боливийской саванне после 60 лет споров — РБК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet