Трамп неожиданно намекнул на истинный мотив операции в Венесуэле

Заявления о мотивах военной операции США в Венесуэле получили неожиданное продолжение в публичном поле. Президент США допустил, что действия Вашингтона могли быть продиктованы не только стратегическими соображениями, но и личным фактором внутри американской администрации. Об этом стало известно из интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Интервью на Fox News и вопрос о Кубе

Во время беседы с ведущим Fox News Шоном Хэннити Дональд Трамп затронул тему зависимости Кубы от Венесуэлы. В разговоре он заявил, что Гавана, по его мнению, в значительной степени опирается на Каракас как в финансовом плане, так и в вопросах поставок нефти.

После этого Хэннити задал уточняющий вопрос, предположив, что операция США в Венесуэле могла носить характер своеобразной "мести" со стороны госсекретаря Марко Рубио, являющегося потомком кубинских иммигрантов. На это Трамп ответил кратко и без пояснений.

"Может быть, была", — сказал президент Трамп.

Позиция Трампа

Заявление президента не сопровождалось дополнительными комментариями о роли госсекретаря в принятии решений. При этом Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты, по его словам, заинтересованы в том, чтобы помочь Кубе, несмотря на сложные отношения между странами.

Контекст операции в Венесуэле

Соединённые Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Дональд Трамп ранее заявил, что они предстанут перед американским судом.

По утверждению президента США, Мадуро и Флорес якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Соединённых Штатов. Эти обвинения стали официальным обоснованием действий американской стороны.

Судебное разбирательство в Нью-Йорке

В ходе заседания суда в Нью-Йорке Николас Мадуро и Силия Флорес заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.