Деньги от нефти теперь под чужим контролем — нефтяные доходы Венесуэлы сменили маршрут

Контроль над нефтяными доходами Венесуэлы перешёл на новый уровень. Власти США объявили о механизме, при котором финансовые потоки от экспорта сырья будут проходить через структуры, находящиеся под их юрисдикцией, с последующим распределением средств по собственному усмотрению. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики США.

Контроль над счетами и финансовыми потоками

Согласно заявлению американского ведомства, все доходы от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут первоначально зачисляться на счета в признанных мировых банках, находящихся под контролем Соединённых Штатов. Речь идёт не о частичных ограничениях, а о полном контроле над финансовыми потоками, связанными с экспортом энергоресурсов.

В документе подчёркивается, что выбранная схема направлена на обеспечение прозрачности дальнейших операций.

"Гарантировать легитимность и честность окончательного распределения средств", — указывается в заявлении Министерства энергетики США.

Распределение средств и заявленные цели

Отдельно отмечается, что полученные доходы будут расходоваться "в интересах американского и венесуэльского народов". При этом в тексте подчёркнуто, что выплаты будут осуществляться исключительно по усмотрению правительства Соединённых Штатов, без уточнения конкретных механизмов или сроков.

Объёмы поставок и сроки действия схемы

Продажи венесуэльской нефти, согласно документу, начинаются немедленно. На первом этапе планируется реализовать от 30 до 50 млн баррелей сырья. Эти объёмы рассматриваются как стартовые и могут быть скорректированы в дальнейшем.

В заявлении отдельно подчёркивается, что установленная практика будет действовать "неопределённый срок".