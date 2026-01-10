Политические сигналы не сработали: инвесторы обходят венесуэльскую нефть стороной

Вопрос о возвращении американского бизнеса в нефтяной сектор Венесуэлы вновь оказался в центре внимания после заявлений руководителей крупнейших компаний США. Однако даже на фоне политических сигналов из Вашингтона инвесторы оценивают риски как слишком высокие и не спешат менять позицию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления представителей нефтяной отрасли и данные международных агентств.

Позиция ExxonMobil и условия для инвестиций

Генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс прямо обозначил отношение корпорации к возможным проектам в Венесуэле. По его словам, страна остаётся "непривлекательной для инвестиций" до тех пор, пока не будут изменены условия работы для американского бизнеса. Заявление прозвучало 9 января на встрече руководителей нефтяных компаний в Белом доме.

"Наши активы там уже дважды конфисковали, поэтому, как вы можете себе представить, для третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения", — сказал гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс.

Он выразил уверенность, что такие реформы теоретически возможны при нынешней администрации США, которая, по его словам, "работает рука об руку с правительством Венесуэлы".

История конфликтов и арбитражные споры

Отношения ExxonMobil с Венесуэлой остаются напряжёнными с 2007 года, когда власти страны обязали иностранные компании передать контрольные пакеты в совместных предприятиях государственной PDVSA. ExxonMobil и ConocoPhillips отказались выполнять эти требования, покинули рынок и обратились в международные суды.

По решениям арбитража Венесуэла до сих пор должна ExxonMobil миллиарды долларов в качестве компенсации за конфискованные активы. В отличие от Exxon другая американская компания — Chevron — согласилась на условия венесуэльских властей и продолжила работу в Боливарианской Республике, сохранив присутствие в нефтяном секторе.

Политический фон и инициативы США

Ситуация осложняется резкими политическими событиями. 3 января 2026 года американские военные задержали в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его вместе с супругой в США, где ему были предъявлены обвинения в наркотерроризме. Этот шаг стал беспрецедентным и усилил неопределённость вокруг будущего венесуэльской нефтяной отрасли.

На этом фоне 9 января президент США Дональд Трамп предложил руководителям крупнейших нефтяных компаний инвестировать около 100 млрд долларов в Венесуэлу для резкого увеличения добычи углеводородов.

"Американские компании получат возможность восстановить разрушающуюся энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и в итоге увеличить добычу нефти до невиданных ранее уровней", — заявил Трамп.

Запасы нефти и реальное положение отрасли

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетнего дефицита инвестиций её добыча резко сократилась. Сейчас на страну приходится около 1% мирового предложения нефти, отмечает Reuters. Для сравнения, около 50 лет назад Венесуэла добывала порядка 3,5 млн баррелей в сутки, что более чем в три раза превышает нынешний уровень.

Эксперты отмечают, что без гарантий защиты инвестиций и пересмотра условий работы даже крупнейшие нефтяные корпорации США вряд ли решатся на масштабное возвращение в страну, несмотря на уникальный ресурсный потенциал.