100 миллиардов за перезапуск: нефтяная Венесуэла оказалась дороже, чем ожидали

Возрождение нефтяной отрасли Венесуэлы может оказаться одним из самых дорогих и сложных энергетических проектов последних лет. Речь идёт не о точечных вложениях, а о системной перестройке инфраструктуры, разрушенной годами недофинансирования и кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость плана и масштаб задач

План президента США Дональда Трампа по восстановлению нефтяной инфраструктуры Венесуэлы оценивается в 100 млрд долларов. Такой объём инвестиций, по оценке аналитиков, отражает реальное состояние отрасли, которая утратила значительную часть производственных и логистических мощностей. Проект рассматривается как долгосрочный и многоэтапный.

В Bloomberg подчёркивают, что реализация инициативы под руководством США вряд ли будет быстрой. Восстановление добычи, переработки и экспорта нефти потребует времени, а также координации между государственными структурами и частными инвесторами. Даже при благоприятных условиях речь идёт о многолетнем процессе.

Состояние нефтяной инфраструктуры

Эксперты указывают, что инфраструктура нефтедобычи Венесуэлы находится в плачевном состоянии. По словам директора по энергетической политике Латинской Америки Института государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди, для базового восстановления потребуется около 10 млрд долларов инвестиций ежегодно в течение следующего десятилетия.

Такой уровень вложений необходим для ремонта месторождений, трубопроводов, терминалов и перерабатывающих мощностей. При этом даже эти суммы, по оценкам специалистов, позволят лишь постепенно вернуть отрасль к работоспособному состоянию, без резкого роста добычи.

Фактор времени и политический контекст

Мональди отмечает, что ускоренный сценарий восстановления потребует ещё более значительных ресурсов.

"Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", — подчеркнул директор по энергетической политике Латинской Америки Института государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что на текущем этапе США сосредоточены прежде всего на восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, а не на проведении выборов в стране. Такой подход указывает на приоритет экономических и энергетических задач, которые Вашингтон рассматривает как основу для дальнейших политических решений.