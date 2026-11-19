Структура животноводческого сектора Венесуэлы разделена на три функциональные системы: неспециализированное мясное производство, хозяйства смешанного типа (производство молока, сыров и говядины), а также узкий сектор специализированного молочного животноводства. Все три системы в разной степени интегрированы в общую цепочку поставок скота для мясной промышленности.

По данным Службы внешней сельскохозяйственной торговли США (FAS), общая численность поголовья к 2025 году оценивается в 12 миллионов голов, которые распределены между 100 тысячами фермерских хозяйств. При этом наблюдается значительный разрыв между имеющимся ресурсом и фактическим использованием земель: из 30 миллионов гектаров потенциальных пастбищ в производстве задействовано около 10 миллионов гектаров, что составляет 33% от общего земельного фонда.

Технологический уровень отрасли характеризуется применением методов интенсивного управления. В частности, в специализированном молочном секторе и в мясном производстве внедрены системы ротационного выпаса и использование откормочных площадок (фидлотов), что позволяет оптимизировать использование кормовых ресурсов и управлять темпами набора веса животных.

Текущее состояние отрасли характеризуется сочетанием высокой степени организации производственных процессов и низкого коэффициента использования доступных земельных площадей.