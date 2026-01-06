Санкции не сработали: Венесуэлу заподозрили в создании гигантского биткоин-резерва

Венесуэла, находясь под жёстким санкционным давлением, могла использовать нетрадиционные финансовые инструменты для сохранения государственных активов. По неподтверждённым данным, речь идёт о масштабных операциях с криптовалютами, которые потенциально позволили Каракасу аккумулировать один из крупнейших в мире скрытых резервов в цифровых активах. Об этом сообщает издание Cryptopolitan.

Возможный скрытый резерв в биткоинах

Согласно публикации, власти Венесуэлы могли сформировать скрытый криптовалютный резерв объёмом до 600 тыс. биткоинов (BTC). Предполагается, что для этого использовались доходы от продажи нефти, золота и других государственных активов. В материале подчёркивается, что информация носит неподтверждённый характер и основана на данных источников, близких к финансовым операциям страны.

По оценкам, такие действия могли быть частью стратегии по обходу санкций США и защите средств от возможной блокировки на традиционных финансовых рынках. Криптовалюты в этом контексте рассматривались как альтернативный канал хранения и перемещения капитала.

Золото, нефть и переход в криптовалюты

Отдельное внимание в публикации уделяется операциям с золотом. Утверждается, что в 2018–2020 годах Венесуэла продала около 73 тонн золота на сумму порядка 2,7 млрд долларов. По версии источников, эти средства могли быть конвертированы примерно в 400 тыс. BTC.

Оставшаяся часть предполагаемого крипторезерва, как утверждается, связана с нефтяными доходами. В конце 2025 года до 80% экспорта нефти якобы оплачивалось в стейблкоине USDT, после чего полученные средства переводились в биткоин. Такая схема, по мнению авторов, позволяла минимизировать риски заморозки активов.

Масштабы и связь с проектом Petro

Общие оценки возможных криптовалютных активов Венесуэлы варьируются от 600 тыс. до 660 тыс. BTC, что по текущим рыночным ценам эквивалентно десяткам миллиардов долларов. В Cryptopolitan отмечают, что эти предположения также увязываются с опытом использования цифровых активов в период существования государственной криптовалюты Petro.

Проект Petro, запущенный как инструмент обхода санкций, был окончательно закрыт в 2024 году. Однако, по мнению аналитиков, именно в этот период могли быть отработаны механизмы использования стейблкоинов и биткоина в интересах государства.