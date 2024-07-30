Общие проекты Венесуэлы и России находятся вне опасности после процедуры избрания венесуэльского лидера, чьей победой недовольны некоторые государства. Об этом информировал телевизионный телеканал "Россия 24" российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Когда российского посла спросили, возникла ли какая-нибудь опасность для совместных проектов Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла после того, как во втором государстве прошли выборы президента, он уверенно ответил, что никакой угрозы не существует.

Кроме того, Сергей Мелик-Багдасаро отметил, что между столицами Российской Федерации и Венесуэлы огромное количество запланированных мероприятий, которые касаются не только экономических, но и политических вопросов. По его словам, в 2024 году планируется заседание комиссии высокого уровня, которое в порядке очереди должно состояться в Каракасе.

В прошедшее воскресенье состоялись выборы президента Венесуэлы, на которых одержал победу действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Однако итоги выборов впоследствии привели к протестам в государстве. В столице Венесуэлы начались противостояния между местными, вышедшими на манифестации, и сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: María Alejandra Mora (SoyMAM) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)