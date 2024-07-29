Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил о его победе, призвав подождать официальных итогов CNE. Об этом информировал на одном из мероприятий для средств массовой информации руководитель избирательного штаба Хорхе Родригес, пишет РИА Новости.

Спикер парламента выразил благодарность всем гражданам, которые отдали свои голоса. Он также добавил, что пока ещё рано сообщать об итогах голосования. Хорхе Родригес заявил, что это была победа, которая поспособствует построению их будущего. В конце он сообщил, что им придётся ещё какое-то время подождать официальных итогов, так как они чтят законы своего государства. Кроме того, он выразил благодарность Национальному избирательному совету CNE за качественно проделанную работу избирательной системы, которая помогла организовать всю процедуру избрания без каких-либо беспорядков.

В прошедшее воскресенье граждане государства в Южной Америки участвовали в процедуре избрания главы государства. Всего было десять кандидатов, девять из которых от оппозиции, и оставшийся — это нынешний глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Известно, что территориальные единицы, создаваемые для проведения голосования и подсчета голосов, не закрывались даже после официального закрытия, в случае, если там продолжали стоять в очереди желающие отдать свой голос.

В соответствии с проведёнными ранее опросами, существуют лишь два кандидата, которые могут стать главой страны. В этот список вошли нынешний лидер Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро и оппозиционный политик, дипломат, политолог, который ранее работал послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире, Эдмундо Гонсалес.

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