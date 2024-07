Венесуэла приняла решение отозвать своих дипломатов из некоторых государств Латинской Америки в связи с их отказом принять результаты выборов главы государства, которые прошли в воскресенье. Об этом информирует РИА Новости.

В сообщении сказано, что Венесуэла выступает против высказываний, которые носят характер вмешательства, а также исходят со стороны государств, которые подчиняются столице Соединённых Штатов Америки. Отмечается также, что ряд стран стараются возобновить однажды неудавшуюся "Группу Лимы" и отвергают результаты прошедшей в конце прошлой недели в Венесуэле процедуры избрания.

Правительство Венесуэлы по причине последних событий, которые направлены против права наций на самоопределение и создание различных форм национальной государственности, приняло решение отозвать своих представителей из Чили, который находится на юго-западе Южной Америки, Доминиканской Республики, занимающей восточную часть острова Гаити в Карибском море и прилегающие острова, Республики Панама и некоторых других.

