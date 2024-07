Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что Венесуэла приняла решение прекратить дипломатические отношения с Перу из-за высказываний главы МИД Перу Хавьера Гонсалес-Олаэчеа по поводу прошедших в воскресенье выборов венесуэльского президента. Об этом он заявил в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Венесуэльский орган исполнительной власти решил прекратить поддержание официального взаимодействия и ведение международных отношений с государством в Южной Америке в соответствии с 45 статьёй Венской Конвенции, написал венесуэльский государственный и политический деятель. Отмечается также, что им пришлось оборвать дипотношения после неблагоразумных высказываний главы Министерства иностранных дел Перу, который не принимает во внимание волю граждан Боливарианской Республики Венесуэла, а также такой основной закон государства, особый венесуэльский нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, как конституция.

На днях Хавьер Гонсалес-Олаэчеа сообщил, что признаёт венесуэльского оппозиционного политика, дипломата и политолога Эдмундо Гонсалеса избранным главой государства. Противоположное было сказано по поводу действующего президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, чью победу не признал глава МИД Перу. Более того, Министерство иностранных дел Перу день назад сообщило, что дипломаты из Венесуэлы обязаны уехать из Перу в ближайшие три дня.

Фото: Flickr / Carlos Díaz (the image is in the public domain)