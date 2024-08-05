Посол РФ оценил заявления оппозиции о победе на выборах в Венесуэле

Поспешные заявления оппозиции Венесуэлы о процедуре избрания нового главы государства и её результатах, которые распространяются в интернете, вызывают некоторые вопросы. Об этом информировал РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Российский дипломат напомнил, что, согласно нормативным правовым актам Венесуэлы, избирательной комиссии даётся 30 дней для того, чтобы разместить в открытом доступе все протоколы. Помимо этого, наличие различных кибератак, которые приходятся на избирком государства, ещё больше затрудняют данный процесс. По этой причине появляются некоторые вопросы, которые касаются поспешных доказательств результатов процедуры избрания нового главы Венесуэлы, усердно распространяемых оппозиционными представителями в интернете.
Недавно в Боливарианской Республике Венесуэла состоялись президентские выборы, на которых в итоге одержал победу действующий глава государства Николас Мадуро. Однако с такими итогами процедуры избрания согласились не все. По этой причине в столице и крупнейшем городе Венесуэлы начались массовые протесты.
Фото: commons. wikimedia. org / María Alejandra Mora (SoyMAM) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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