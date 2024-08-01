Соединённые Штаты Америки настоятельно просят остальные государства признать венесуэльского оппозиционного политика Эдмундо Гонсалеса победителем на недавно прошедших выборах главы государства в Венесуэле. Об этом заявил помощник государственного секретаря Штатов по делам Западного полушария Брайан Николс, информирует РИА Новости.

По мнению Николса, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро и его представители обязаны признать то, что венесуэльский оппозиционный политик, дипломат и политолог Гонсалес одержал победу на прошедших в прошлое воскресенье выборах в Венесуэле. Он также добавил, что в связи с наличием очевидных доказательств признать неопровержимую победу оппозиционного политического деятеля следует и другим государствам.

В прошлое воскресенье в Боливарианской Республике Венесуэла состоялась процедура избрания нового главы государства. По результатам выборов одержал победу Николас Мажуро, который набрал 51% голосов. Однако такой итог устроил не всех и в столице и крупнейшем городе Венесуэлы начались массовые протесты, в которых противостояли друг другу вышедшие на публичное выражение несогласия граждане и сотрудники правоохранительных органов. Как сообщается, в Венесуэле были задержаны уже более тысячи человек. Кроме того, 77 сотрудников силовых ведомств получили ранения.

Фото: commons. wikimedia. org / AgnosticPreachersKid (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)