Никаких данных по поводу россиян, которые были ранены в связи с масштабными протестами в центре Каракаса после прошедших в воскресенье выборов, не поступало. Об этом информировали РИА Новости в посольстве РФ.

Как заявили в постоянном дипломатическом представительстве, сведений о происшествиях, в которых были задействованы граждане Российской Федерации, а также о раненных и пострадавших россиян нет. Посольство настоятельно советует придерживаться всех мер безопасности, а также не посещать неблагоприятные места в Венесуэле. От постоянного дипломатического представительства также поступила рекомендация не выходить из дома и избегать большие толпы людей. Отмечается, что все работники российского посольства пребывают в безопасности.

Пару дней назад в Венесуэле прошли выборы президента, на которых одержал победу нынешний президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. После процедуры избрания и оглашения результатов на улицах Каракаса начали происходить противостояния между местными и сотрудниками правоохранительных органов.

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