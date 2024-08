Посол РФ прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле

Позиция признания или непризнания выборов в суверенном государстве является проявлением колониальной политики. Соединённые Штаты Америки не перестают смотреть на Латиноамериканский регион как на собственный задний двор или личную территорию для проведения войсковых учений или испытаний вооружений и военной техники. Об этом информировал агентство РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Как сообщил российский дипломат, Соединённые Штаты Америки ещё до того, как началась процедура избрания нового главы Боливарианской Республики Венесуэла, делали намёки на то, что не собираются терпеть нового президентского срока действующего президента в этом расположенном на севере Южной Америки государстве Николаса Мадуро. Он также добавил, что изначально данная позиция по одобрению или неодобрению выборов в каком-либо суверенном государстве — это выразительный пример проявления колониальной политики. По мнению Сергея Мелика-Багдасарова, граждане Боливарианской Республики Венесуэла осуществили свой выбор, и к нему необходимо относиться с уважением. Однако, по всей видимости, подобный подход для столицы Соединённых Штатов Америки чужд, заявил российский дипломат.

Кроме того, по словам Сергея Мелика-Багдасарова, Соединённые Штаты не перестают смотреть на Латинскую Америку как на собственный задний двор или личную территорию для проведения войсковых учений или испытаний вооружений и военной техники. Как заявляет действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, на сегодняшний день можно наблюдать попытки повторить проект "Хуан Гуаидо" с определёнными изменениями.

Фото: Flickr / Carlos Díaz (the image is in the public domain)