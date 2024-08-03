Законодатели западных стран потребовали от мадуро Мадуро мирной передачи власти

В пятницу представители законодательной власти США и Европы выпустили совместное коммюнике, в котором выразили готовность применить меры воздействия к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот откажется покинуть свой пост.

В документе подчеркивается пристальное внимание правительств к ситуации в Венесуэле и готовность к совместным действиям, направленным на привлечение Мадуро к ответственности в случае, если он продолжит игнорировать волеизъявление граждан и фальсифицировать результаты очередных выборов.

Подписи под заявлением поставили Бен Кардин, глава комитета по международным отношениям Сената США, Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, а также их коллеги из парламентов Армении, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.

В коммюнике утверждается, что итоги президентских выборов в Венесуэле, на которых, по официальным данным, победил Мадуро, были сфальсифицированы. Авторы заявления указывают на наличие достаточных оснований полагать, что победу одержал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес.

Накануне глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо, опираясь на результаты обработки 96,87% бюллетеней, объявил о победе Мадуро. Согласно представленным данным, Мадуро получил 51,95% голосов, а Гонсалес — 43,18%.

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