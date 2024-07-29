Венесуэльская оппозиция отказывается признавать победу нынешнего президента Николаса Мадуро на очередных выборах. По их мнению победу одержал Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представляющий Демократическую унитарную платформу,- Заявила Корина Мачадо, одна из лидеров оппозиционных сил Венесуэлы.

Мачадо обратилась к венесуэльцам и мировому сообществу, провозгласив, что у Венесуэлы появился новый избранный президент в лице Эдмундо Гонсалеса. Это заявление прозвучало после оглашения результатов подсчета голосов Национальным избирательным советом, согласно которым за действующего президента Николаса Мадуро было отдано 51,2% голосов, а за Гонсалеса — 44,2%.

Элвис Аморосо, возглавляющий избирательный совет, сообщил, что за Мадуро проголосовали 5,15 миллиона человек, в то время как за Эдмундо Гонсалеса — 4,45 миллиона. Он охарактеризовал результаты подсчета 80% бюллетеней как устойчивую и необратимую тенденцию, указывающую на победу действующего президента.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Официально зарегистрироваться на них смогли десять кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро, представляющего Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV). Эдмундо Гонсалес являлся главным соперником главы государства: согласно опросу независимой компании ORC Consultores, аффилированной с венесуэльской оппозицией, за него были готовы проголосовать 59,6%, в то время как за Мадуро — около 12,5%.

Итоги президентских выборов в Венесуэле вызвали критику в ряде стран Латинской Америки. Министерства иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выступили с совместным заявлением, выражающим обеспокоенность ходом избирательного процесса в Венесуэле.

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