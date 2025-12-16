2026 — год новой эры для России и Венесуэлы: амбиции и стратегические шаги, нацеленные на успех

Стратегическое сотрудничество между Венесуэлой и Россией продолжит развиваться, заявляет президент Венесуэлы Николас Мадуро. В интервью программе "С Мадуро плюс" на телеканале Venezolana de Televisión, он подчеркнул, что отношения двух стран, а также взаимодействие между главами государств, будут активно развиваться и в 2026 году.

Важность двустороннего сотрудничества

Мадуро отметил, что для обеих стран ставятся амбициозные цели на 2026 год. Он выразил уверенность, что 2026 год станет годом развития стратегических отношений между президентами России Владимиром Путиным и Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мы ставим перед собой высокие цели во всех областях, чтобы 2026 год стал годом развития стратегических отношений президентов Путина и Мадуро и двух наших стран", — заявил президент Венесуэлы.

Визит российской делегации в Каракас

Мадуро также сообщил, что в последнем квартале 2026 года в Каракасе состоится заседание Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. В мероприятии примет участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Это заседание станет важным этапом в укреплении двусторонних отношений и будет направлено на развитие сотрудничества в различных сферах.