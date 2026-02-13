Аквариум, туман и постоянный уход: обратная сторона идеи завести растение-мухоловку

Растения-хищники требуют содержания в аквариумах с туманом и постоянного ухода, иначе они просто погибнут, рассказала член клуба "Цветоводы Москвы", телеведущая программы "Дом вверх дном" Татьяна Жашкова. В комментарии NewsInfo она пояснила, почему такие цветы не подходят для выращивания в квартире.

Эксперт подчеркнула, что так называемые растения-хищники крайне требовательны к условиям содержания и не переносят сухой воздух в квартире.

"Это очень сложные цветы. Они даже в таких больших зданиях, как музеи или ботанические сады все равно растут в аквариумах специальных. Аквариумы закрыты, в аквариумах стоят установки, нагнетающие туман", — пояснила Жашкова.

Эксперт также обратила внимание, что подобные растения не способны самостоятельно добывать пищу, в качестве которой у подобных цветов выступают мелкие насекомые, в домашних условиях. Их приходится "кормить" вручную, что требует дополнительных усилий и затрат.

"Вы что, думаете, они ловят мух? Не ловят, их надо кормить этими мухами, мух надо ловить и на листочки класть. А если не кормить, чем такие цветы будут питаться? Это вы заводите, считайте, как маленького ручного зверька, экзотического, за которым надо ухаживать", — добавила она.

По мнению Жашковой, такие цветы подходят скорее очень увлеченным цветоводством людям и коллекционерам, а для обычной квартиры это дорогое и сложное хобби, которое вряд ли будет оправдано.