Земля и Венера рядом
Ирина Малова Опубликована 03.04.2026 в 13:05

Миссия на Венеру звучит амбициозно: но за этим стоит не только наука

Будущая российская миссия на Венеру пока кажется скорее политическим заявлением, чем реальным проектом на ближайшие годы, заявил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник в отделе звездной астрофизики, ГАИШ МГУ им Ломоносова Марат Абубекеров. О перспективах исследования Венеры и шансах на запуск подобной исследовательской программы он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета. Ру сообщило, что Россия в изучении космоса определила одной из основных целей поиск жизни во Вселенной, поэтому важным направлением развития космонавтики стала миссия на Венеру, атмосфера которой с относительно мягкими условиями предполагает, что там может быть жизнь.

Венера остается крайне сложной для изучения планетой: плотная атмосфера, высокая температура и агрессивная химическая среда делают любые миссии краткосрочными, пояснил астрофизик. По его словам, даже самые прочные аппараты раньше выдерживали лишь несколько часов работы.

"Атмосфера Венеры плотнее атмосферы Земли в сто раз. И очень агрессивная у Венеры химическая среда. Там плавают облака соляной и серной кислоты. Температура на Венере больше, чем температура на Меркурии. На Венере за счет парникового эффекта она около семисот кельвинов, семиста градусов грубо", — отметил Абубекеров.

Он добавил, что несмотря на экстремальные условия, ученые не исключают наличие примитивной жизни на планете, ссылаясь на интерпретации данных прежних советских миссий на Венеру.

"Похоже на Венере есть примитивные формы жизни. Это неудивительно, казалось бы, жерла подводных вулканов, где температура достигает восьмисот градусов, там не может существовать ничто живое, нет кислорода, агрессивная среда, высокое давление. Но нет, там черви живут", — подчеркнул он.

Говоря о перспективах миссии, ученый выразил сомнение в соблюдении заявленных сроков. Он пояснил, что сейчас основное внимание мировых космических программ сосредоточено на Луне, а не на Венере.

"Это скорее политические заявления. Американцы заявляют, что будут покорять Марс. Мы же тоже должны, как ни крути, идет информационная война, соревнования держав. Я не уверен, что сроки не уйдут вправо. Венера слишком агрессивна для того, чтобы там мечтать расположить Лунную базу. У человечества нет пока таких технологий. Чтобы на Луне создать Лунную базу или базу на Марсе, технологии есть. А на Венере, таких технологий у нас пока нет", — заключил Абубекеров.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

