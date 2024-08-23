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Стоматолог Першина: разрушающие зубы фармпрепараты не навредят винирам
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Стоматолог рассказал, существуют ли противопоказания к установке виниров

Стоматолог Першина: разрушающие зубы фармпрепараты не навредят винирам

Некоторые лекарственные препараты, которые отрицательно влияют на зубы, не окажут негативного воздействия на виниры. Об этом NewsInfo.Ru сообщила ведущая программы "Доктор И" (ТВ Центр), врач-стоматолог Ирина Першина.

Врач-стоматолог отметила, что без помощи специалиста на сегодняшний день очень сложно самостоятельно выбрать виниры.

"Врач должен рассказать о том, какие виниры бывают, помочь пациенту выбрать их согласно его финансовому положению, поскольку сложно самому что-то выяснить в таком разнообразии. Виниры могут потребовать, чтобы сильно обтачивались зубы. Они могут быть из недорогих материалов, а порой наоборот, выходит большая денежная сумма. Многое зависит от технологии изготовления. Они могут быть выточены на CAD/CAM-станке, а в каких-то случаях техник это делает вручную. Самостоятельно человек точно их не выберет", — объяснила Ирина Першина.

На вопрос, существуют ли какие-то противопоказания к установке виниров, эксперт ответила, что нет.

"Противопоказаний практически не существует. Тут надо отталкиваться от того, показаны ли человеку виниры. Они нетоксичны и не оказывают негативного воздействия. Если есть показания, то надо ставить виниры", — сообщила эксперт.

Врач-стоматолог объяснила, что какие-то системные заболевания не являются противопоказанием к установке виниров, но если человек тяжело болен, например, у него какое-то онкологическое заболевание, он получает химию или лучевую терапию, навряд ли он в этот период своей жизни пойдет ставить виниры. При этом она объяснила, что если человек установил виниры и чем-то серьезно заболел, то существуют лекарственные препараты, которые отрицательно влияют на зубы. Однако эксперт подчеркнула, что это негативное воздействия от фармпрепаратов воздействуют именно на зубы, а не на виниры. Если зуб всё-таки начинает рушиться, то виниры тоже пострадают.

"Что касается патологии прикуса, да, существуют некоторые подобные патологии, которые являются противопоказанием к установке виниров. Но также может относительным противопоказанием быть бруксизм, то есть ночное скрежетание зубами. Но опять же, это тоже относительное противопоказание, потому что можно повлиять и на эту, так сказать, патологию", — рассказала ведущая программы "Доктор И".

Фото: commons. wikimedia. org / Mass Communication Specialist 2nd Class Eddie Harrison (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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