Стоматолог рассказал, существуют ли противопоказания к установке виниров

Некоторые лекарственные препараты, которые отрицательно влияют на зубы, не окажут негативного воздействия на виниры. Об этом NewsInfo.Ru сообщила ведущая программы "Доктор И" (ТВ Центр), врач-стоматолог Ирина Першина.

Врач-стоматолог отметила, что без помощи специалиста на сегодняшний день очень сложно самостоятельно выбрать виниры.

"Врач должен рассказать о том, какие виниры бывают, помочь пациенту выбрать их согласно его финансовому положению, поскольку сложно самому что-то выяснить в таком разнообразии. Виниры могут потребовать, чтобы сильно обтачивались зубы. Они могут быть из недорогих материалов, а порой наоборот, выходит большая денежная сумма. Многое зависит от технологии изготовления. Они могут быть выточены на CAD/CAM-станке, а в каких-то случаях техник это делает вручную. Самостоятельно человек точно их не выберет", — объяснила Ирина Першина.

На вопрос, существуют ли какие-то противопоказания к установке виниров, эксперт ответила, что нет.

"Противопоказаний практически не существует. Тут надо отталкиваться от того, показаны ли человеку виниры. Они нетоксичны и не оказывают негативного воздействия. Если есть показания, то надо ставить виниры", — сообщила эксперт.

Врач-стоматолог объяснила, что какие-то системные заболевания не являются противопоказанием к установке виниров, но если человек тяжело болен, например, у него какое-то онкологическое заболевание, он получает химию или лучевую терапию, навряд ли он в этот период своей жизни пойдет ставить виниры. При этом она объяснила, что если человек установил виниры и чем-то серьезно заболел, то существуют лекарственные препараты, которые отрицательно влияют на зубы. Однако эксперт подчеркнула, что это негативное воздействия от фармпрепаратов воздействуют именно на зубы, а не на виниры. Если зуб всё-таки начинает рушиться, то виниры тоже пострадают.

"Что касается патологии прикуса, да, существуют некоторые подобные патологии, которые являются противопоказанием к установке виниров. Но также может относительным противопоказанием быть бруксизм, то есть ночное скрежетание зубами. Но опять же, это тоже относительное противопоказание, потому что можно повлиять и на эту, так сказать, патологию", — рассказала ведущая программы "Доктор И".

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