Соревнования по велогонкам пройдут в Якутске

24 августа в Якутске, в местности Хатыстах, пройдет III Всероссийская массовая велосипедная гонка "Всемирный день велосипедиста", сообщает пресс-служба УФКиМС.

К соревнованиям приглашаются все, кто имеет исправный велосипед и велошлем. Также единое требование: не должно быть медицинских противопоказаний.

Соревнования пройдут в следующих возрастных категориях и дистанциях:

мужчины (18-34 года) - 15 км;

женщины (18-34 года) - 10 км;

мужчины (35-54 года) - 15 км;

женщины (35-54 года) - 10 км;

мужчины (55-80 лет) - 15 км;

женщины (55-80 лет) - 8 км.

Сбор и регистрация участников начнется с 10:00. Старт будет дан с 11:00.

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