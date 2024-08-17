Соревнования по велогонкам пройдут в Якутске

24 августа в Якутске, в местности Хатыстах, пройдет III Всероссийская массовая велосипедная гонка "Всемирный день велосипедиста", сообщает пресс-служба УФКиМС.
К соревнованиям приглашаются все, кто имеет исправный велосипед и велошлем. Также единое требование: не должно быть медицинских противопоказаний.
Соревнования пройдут в следующих возрастных категориях и дистанциях:
- мужчины (18-34 года) - 15 км;
- женщины (18-34 года) - 10 км;
- мужчины (35-54 года) - 15 км;
- женщины (35-54 года) - 10 км;
- мужчины (55-80 лет) - 15 км;
- женщины (55-80 лет) - 8 км.
Сбор и регистрация участников начнется с 10:00. Старт будет дан с 11:00.
Фото: Freepik
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