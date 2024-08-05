5 августа правительство Великобритании созовет экстренное совещание по безопасности

В Великобритании 5 августа пройдет экстренное совещание Cobra (чрезвычайный правительственный комитет Великобритании, который собирается в экстренных случаях) после арестов более 150 человек из-за волнений в городах страны. Это решение было принято на фоне осуждения лидером Лейбористской партии, сэром Кейром Стармером, нападения на отель для беженцев в Ротерхэме. Он пообещал, что все участники беспорядков столкнутся с "всей строгостью закона".

В воскресенье полиция столкнулась с насилием в Ротерхэме, Мидлсбро, Болтоне и других городах. Совещание Cobra пройдет после шести дней эскалации насилия, вызванного убийством трех девочек в Саутпорте на прошлой неделе.

В Ротерхэме как минимум десять полицейских получили ранения: протестующие против иммигрантов бросали в них доски и огнетушители, а также подожгли мусорный бак. Один полицейский потерял сознание от удара по голове, у других подозреваются переломы. В отеле, на который было совершено нападение, находились напуганные сотрудники и беженцы, но никто из них не пострадал.

Министр внутренних дел, Иветт Купер, назвала произошедшее "совершенно отвратительным" и заявила, что полиция имеет полную поддержку правительства для принятия жестких мер. В Тамворте и Мидлсбро также были зафиксированы случаи насилия, включая поджоги и повреждения имущества.

Премьер-министр в своем обращении в воскресенье предупредил участников беспорядков о последствиях и подчеркнул, что в стране недопустимо насилие и расизм. В ответ на это Министерство внутренних дел предложило усилить защиту мечетей и другие меры безопасности.

Также сообщается о столкновениях в Веймуте и Болтоне, где были введены дополнительные меры для поддержания порядка. Правительство рассматривает возможность ускоренного рассмотрения дел в судах, как это было в 2011 году, чтобы быстрее привлекать виновных к ответственности.

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