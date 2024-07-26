На данный момент Великобритания обдумывает решение о разработке ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для ликвидации ядерного оружия Российской Федерации. Об этом информировало издание Великобритании The Times.

Как сообщается, в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии на данный момент серьёзно обсуждают вопрос разработки дальнобойных ракет, которые якобы будут способны ликвидировать российское оружие массового поражения взрывного действия.

Издание пишет, что Великобритания может создавать это ракетное оружие вместе с Федеративной Республикой Германия. Министр обороны Великобритании в кабинете лейбористов Джон Хили, вероятно, побеседовал по поводу данного проекта в столице Германии, пока пребывал там с визитом.

С недавних пор западные государства всё чаще поднимают тему прямого вооружённого конфликта между международной военно-политической организацией НАТО и Российской Федерацией. В свою очередь, в Кремле сообщали, что РФ не представляет опасности, но не станет игнорировать угрожающие её безопасности действия. В столице России уже много раз сообщали о беспокойстве по поводу наращивания сил военно-политического союза государств НАТО в европейских странах. При этом в Министерстве иностранных дел РФ сообщали, что Россия открыта к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе. Кроме того, Западу необходимо отказаться от политики активного наращивания и использования военной мощи.

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