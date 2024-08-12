Телеканал Sky News, ссылаясь на информацию из британского правительства, сообщил, что военная помощь Лондона Киеву останется на прежнем уровне, несмотря на нападение украинских вооруженных сил на Курскую область.

Представитель правительства заверил, что Даунинг-стрит твердо намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине, невзирая на изменение тактики ВСУ.

Германия и НАТО обсудят с Киевом ситуацию в Курской области

В то же время, официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер сообщил о намерении Берлина и партнеров по НАТО провести детальное обсуждение с украинскими властями относительно ситуации в Курской области, включая использование поставленного Западом вооружения.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов ранее информировал о попытке наступления украинских подразделений численностью до тысячи человек в Курской области 6 августа.

По его словам, продвижение противника вглубь российской территории было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

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