Бельгия назначила своего главу МИД новым членом Еврокомиссии на будущие пять лет

Бельгийское информагентство Belga сообщило, что Бельгия выбрала Аджу Лябиб, исполняющую обязанности главы МИД, в качестве кандидата в новый состав Еврокомиссии на предстоящие пять лет.

Ранее появлялась информация о том, что Бельгия может сохранить в Еврокомиссии нынешнего еврокомиссара Дидье Рейндерса, который отвечает за правовые вопросы. Однако выбор пал на Аджу Лябиб, в том числе из-за стремления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечить гендерное равенство при формировании нового состава исполнительного органа ЕС.

Кроме того, Лябиб имеет ценный опыт работы в структурах ЕС, так как она занимала пост министра иностранных дел Бельгии во время председательства страны в Совете Евросоюза в первой половине текущего года.

Аджу Лябиб сменит на посту министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ушла в отставку по семейным обстоятельствам. Её назначение на эту должность стало неожиданностью, учитывая отсутствие политического и дипломатического опыта до этого.

Однако, как пояснил лидер "Реформаторского движения" Жорж-Луи Буше, во время своей продолжительной журналистской карьеры Лябиб имела возможность изучать важнейшие международные проблемы. Она освещала ближневосточный конфликт, ситуацию в Афганистане и вела репортажи с выборов в США.

Урсула фон дер Ляйен, которая была переизбрана на второй пятилетний срок на пост главы Еврокомиссии, сейчас формирует новый состав Еврокомиссии. Предварительное обсуждение кандидатур будущих еврокомиссаров в Европарламенте запланировано на 11 сентября.

Фото: Oakenchips — Own work (CC BY-SA 3.0)