Вековая миграция возвращается: почему Трамп говорит о победе американцев над иммигрантами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его политика привела к историческому оттоку иммигрантов из страны. Это событие впервые за 50 лет, отметил Трамп в своем обращении к американцам.

Обратная миграция в США

"Впервые за 50 лет мы наблюдаем обратную миграцию, поскольку мигранты возвращаются домой, оставляя больше жилья и рабочих мест для американцев", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, такая тенденция стала результатом жесткой иммиграционной политики, которую он проводит, в том числе в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

Политика депортации

Трамп не раз подчеркивал свою приверженность идее ужесточения иммиграционной политики, включая масштабные операции по депортации нелегальных мигрантов.

Его планы по проведению одной из крупнейших в истории США депортационных кампаний остаются важной частью его программы.