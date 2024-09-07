В Англии найдено одно из "Типичных" для 20-го века массовых захоронений мертворожденных детей

В английском городе Олдхэм, расположенном в графстве Большой Манчестер, было обнаружено массовое захоронение. Газета The Times сообщает, что из общей могилы без опознавательных знаков были извлечены останки 146 младенцев. Среди них были младенцы, умершие при рождении, а также дети и взрослые.
Открытие этой братской могилы произошло благодаря жительнице города, которая попросила помощи у местных властей в поисках места погребения своих братьев-близнецов, умерших в 1962 году. Один из них умер в момент рождения, а другой — через пять часов после.
Полицейское расследование привело к кладбищу, где и была найдена эта безымянная могила. Кроме неё, были обнаружены ещё три общих захоронения. В статье подчёркивается, что в конце 1980-х годов в Великобритании было распространено захоронение мёртворождённых детей в коллективных могилах.
Эта история всплыла на поверхность благодаря усилиям женщины, которая потеряла своих новорождённых близнецов пятьдесят три года назад и всё это время пыталась найти их последнее пристанище. Сообщается, что такие захоронения могли стать обычным явлением в конце 1980-х в Великобритании, когда мёртворождённых часто хоронили вместе.
Фото: From Wikimedia Commons/ Richard Avery (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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