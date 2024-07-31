Вейпы или системы нагревания табака? Онколог ответил, что вреднее

На данном этапе исследований прямой связи с риском возникновения рака у электронных сигарет нет, однако риск развития других заболеваний растет. Об этом NewsInfo.Ru заявил Андрей Пылев, онколог, главный врач федеральной сети клиникэкспертной онкологии "Евроонко", кандидат медицинских наук.

Электронные сигареты вошли в жизнь людей не так давно. Наиболее исследованы последствия употребления вейпов, однако и для них времени еще не достаточно. По мнению эксперта, оценить последствия употребления электронных сигарет в полном объеме можно будет лишь через 10 лет.

"По вейпам данных чуть больше, исследований чуть больше, и они говорят о том, что достоверно употребление данных устройств ухудшает здоровье, вызывает риски развития различных заболеваний легких и интерстициального поражения легких. Даже, может быть, онкологическая ситуация в меньшей степени", — заявил Пылев.

В системах нагрева табака доктор видит меньше вреда с точки зрения развития онкологических заболеваний. Связано это с тем, что отсутсвуют продукты горения и смола, оседающая на лёгких. Примером системы нагревания табака служит известный многим iQos. Однако вред от самого никатина и от зависимости всё таки существует. По мнению Пылёва, лучше не употреблять ни то, ни другое.

Эксперт считает, что в будущем электронные сигареты могут стать одним из факторов заболеваемости раком, хоть современные исследования не подтверждают вред электронных сигарет. С вейпами доктор связывает увеличение иных опухолевых поражений в будущем.

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