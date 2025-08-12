Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:12

Тихий убийца на дороге: почему инспекторы боятся вашей приборной панели

Горящие индикаторы на приборной панели могут стать причиной эвакуации автомобиля

Далеко не все водители знают, что управлять автомобилем с серьёзными неисправностями запрещено. Конечно, инспекторы ГИБДД и мастера на СТО часто закрывают глаза на мелкие недочёты, особенно если учитывать уровень доходов автовладельцев. Однако при серьёзных поломках эксплуатация ТС становится невозможной — и машину могут эвакуировать.

Как инспектор определяет неисправность?

ГИБДД следит не только за нарушениями ПДД, но и за техническим состоянием автомобилей. Поводом для остановки могут стать:

  • неработающие фары или стоп-сигналы;
  • странное поведение машины на дороге (например, слишком долгий тормозной путь);
  • посторонние шумы при движении.

Кроме того, инспектор может проверить приборную панель. Если на ней горят индикаторы, сигнализирующие о неполадках в тормозной системе, рулевом управлении или других критических узлах, это веский повод запретить дальнейшее движение.

Что будет, если проигнорировать предупреждение?

Если инспектор обнаружит горящий индикатор серьёзной неисправности, он вправе:

  • выписать штраф;
  • отправить машину на штрафстоянку.

Забрать автомобиль можно только после устранения поломки. Правда, есть нюанс: если водитель может починить ТС на месте (например, заменить колодки или лампочки), эвакуации удастся избежать.

Почему ГИБДД так строго следит за неисправными авто?

Главная задача полиции — обеспечение безопасности на дорогах. Машина с неработающими тормозами или рулевым управлением — это потенциальная угроза для всех участников движения. Поэтому инспекторы не могут просто отпустить такой автомобиль и обязаны принять меры, вплоть до аннулирования диагностической карты.

