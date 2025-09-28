Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:54

Буксируешь — не зевай: что происходит, если игнорировать скорость и массу авто

Аварийные огни обязаны быть включены на обоих автомобилях при буксировке — автоинструктор

Буксировка автомобиля — обычная ситуация на дороге, но многие водители не до конца знают правила её организации. Один из частых вопросов касается аварийной сигнализации: кто должен включать "аварийку" — водитель буксируемого транспортного средства или того, кто выполняет буксировку? На этот вопрос дал разъяснение автоинструктор в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Когда возможна буксировка

Буксировка применяется для перемещения неисправного автомобиля при помощи другой машины. Здесь участвуют два водителя, у которых есть соответствующие категории прав и достаточный стаж. При этом важно правильно подобрать способ сцепки. Так, грузовые автомобили чаще буксируются с жесткой сцепкой, а легковые — на мягком тросу.

С точки зрения водительского стажа, ограничение распространяется только на водителя буксирующей машины: по документам его опыт должен превышать два года. В противном случае управление автопоездом запрещено, а при встрече с инспектором ГАИ возможны штрафные санкции.

Аварийная сигнализация

По правилам, аварийные огни должны быть включены на обоих автомобилях — и на буксируемом, и на буксирующем. Это обеспечивает видимость автопоезда для других участников движения и снижает риск создания помех.

Кроме того, водитель буксирующей машины обязан соблюдать правила для движения с прицепом. Скорость следует уменьшить на 20 км/ч относительно допустимой на конкретном участке дороги. Также необходимо включать все световые сигналы на переднем автомобиле, включая ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Технические особенности буксировки

Буксировка на механической коробке передач обычно не вызывает сложностей, кроме ограничения по массе автомобиля. Автомобили с автоматической коробкой (АКПП) требуют более аккуратного подхода:

  1. не рекомендуется использовать ТС с вариатором или роботизированной коробкой.

  2. скорость не должна превышать 50 км/ч.

  3. расстояние без перерыва — не более 50 километров, чтобы не повредить трансмиссию.

Также важно, чтобы масса буксируемого автомобиля не превышала массу буксирующего или была сопоставимой, иначе управление автопоездом становится опасным.

Советы по безопасной буксировке

  1. Проверяйте сцепку и состояние троса или жесткой балки.

  2. Включайте аварийку на обоих автомобилях.

  3. Поддерживайте безопасную скорость и дистанцию.

  4. Планируйте маршруты с минимальным количеством манёвров и остановок.

  5. Контролируйте работу световых приборов на буксирующем ТС.

А что если…

Если игнорировать правила для автомобилей с АКПП, трансмиссия может выйти из строя. Неправильная масса буксируемого автомобиля увеличивает риск заноса или блокировки колес. Несоблюдение правил освещения и скорости повышает вероятность ДТП.

Плюсы и минусы буксировки

Плюсы Минусы
Позволяет быстро убрать неисправный автомобиль с дороги Требует соблюдения ограничений по скорости и массе
Увеличивает безопасность при правильной организации Нарушение правил может привести к штрафу и повреждению АКПП
Видимость автопоезда другим водителям повышается при включении аварийки Необходим опыт водителя буксирующего авто более двух лет

FAQ

Как выбрать подходящую сцепку?
Для грузовиков предпочтительна жесткая сцепка, для легковых машин — мягкий трос.

Сколько км можно проехать без перерыва на АКПП?
Не более 50 километров.

Что лучше для буксировки: механика или АКПП?
Механика проще в эксплуатации, для АКПП нужны ограничения по скорости и расстоянию.

Мифы и правда

  • Миф: "Аварийку включать не обязательно".
    Правда: огни должны быть включены на обоих автомобилях для безопасности всех участников движения.

  • Миф: "Можно буксировать любой автомобиль".
    Правда: масса буксируемого авто должна быть сопоставимой или меньше буксирующего.

  • Миф: "С АКПП нет ограничений".
    Правда: при буксировке на автомате действуют строгие ограничения скорости и расстояния.

Исторический контекст

Буксировка автомобилей возникла с появлением первых механических транспортных средств. Сначала использовали конную тягу, затем — другие автомобили с жесткими и мягкими сцепками. Правила безопасности формировались по мере роста интенсивности дорожного движения и необходимости защиты водителей и пешеходов.

3 интересных факта

  1. Первые инструкции по буксировке легковых автомобилей появились ещё в 1920-х годах.

  2. В странах Европы аварийные огни обязательны на обоих ТС при буксировке.

  3. Считается, что опытный водитель буксирующего авто снижает риск аварий на 40%.

