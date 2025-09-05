Ваша машина — беззащитна: как преступники обчищают авто за считанные секунды

Вы когда-нибудь задумывались, насколько уязвим ваш автомобиль, когда вы стоите в пробке или оставляете его на парковке? К сожалению, современные злоумышленники не дремлют и изобретают всё более дерзкие схемы ограбления водителей прямо на глазах у других.

Как выбирают жертву?

В первую очередь преступники обращают внимание на одиноких водителей, которые паркуются в укромных местах, вдали от людных зон и транспорта. В группе риска — пожилые люди и новички за рулём. Кроме того, злоумышленники стараются оценить финансовое состояние владельца авто, чтобы понять, стоит ли рисковать.

Одной из самых распространённых схем является инсценировка мелкого ДТП. Под колесо автомобиля подкладывают пластиковую бутылку — звук от неё напоминает столкновение. Когда водитель выходит разобраться, к нему подходит подставное лицо, а в это время из салона крадут ценные вещи.

"Злоумышленники стали хитрее и чаще применяют схему с отвлечением внимания автомобилиста, производя кражу незаметно", — отметил автоюрист.

Чаще всего воруют телефоны, ноутбуки, деньги и документы. Опытному преступнику хватает всего нескольких секунд, чтобы полностью обчистить машину. Такие случаи нередко происходят на парковках возле торговых центров или жилых домов. Для отвлечения внимания злоумышленники используют не только бутылки, но и мел, а иногда и целенаправленное повреждение кузова.

Грабежи в пробках: как это происходит?

В дорожном потоке мошенники выбирают одинокого водителя справа. Пока слева к нему "приставляет" другая машина, водитель которой задаёт вопросы и отвлекает внимание, из салона похищают ценные вещи. Преступники словно окружают жертву своими автомобилями, чтобы никто не заметил.

Особенно уязвимы машины без работающего центрального замка. Однако даже при его наличии, особенно летом, когда окна открыты, преступники умудряются проникать внутрь.

Как обезопасить себя?

Не отвлекайтесь в пробках и на парковках

Паркуйтесь в людных и хорошо освещённых местах

Всегда закрывайте двери и окна автомобиля, даже если уходите ненадолго

Будьте бдительны и обращайте внимание на подозрительные ситуации вокруг

Оставаясь внимательным и осторожным, вы значительно снижаете риск стать жертвой хитрых мошенников.